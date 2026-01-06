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História

Conexões: de Pilatos ao Pilates

Cinco graus de separação entre o personagem bíblico e o esporte.

Por Bruno Carbinatto 6 jan 2026, 14h00
Montagem com as imagens do quadro "Pilatos lavando as mãos" de Mattia Preti (1663) e de uma garota fazendo pilates.
 (Domínio público/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Pôncio Pilatos

Imagem do quadro
(Domínio público/Reprodução)

Governador da província da Judeia entre os anos 26 d.C. e 36 d.C. Pilatos entrou para a História por ter presidido o julgamento de Jesus Cristo – e sentenciado a sua crucificação. Antes disso, há poucas informações sobre sua vida. Nesta época, a Judeia fazia parte do…

Império Romano

Imagem do Coliseu de Roma.
(David Libeert/Unsplash)

Um dos maiores impérios da Antiguidade, que dominou grande parte da Europa e do Mediterrâneo. A parte ocidental ruiu em 476 d.C., após a invasão de tribos germânicas. Séculos depois, uma tentativa de “ressuscitar” o Império resultou na criação do…

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Sacro Império Romano-Germânico

Imagem, em fundo amarelo, do estandarte do Sacro império Romano Germânico. Vê-se uma águia preta com duas cabeças.
(Domínio público/Wikimedia Commons)

Apesar do nome, não era uma continuidade do Império Romano. O país foi formado 300 anos depois, onde hoje ficam Alemanha, Suíça e Holanda. Um de seus territórios era o reino da Prússia, onde nasceu…

Joseph Pilates

Imagem de um homem idoso usando óculos. Retrato de Joseph Pilates.
(I C Rapoport/Getty Images)
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O alemão nasceu com a saúde fragilizada. Como tratamento, praticou ginástica, fisiculturismo e artes marciais. Essa mistura de exercícios o inspirou a criar uma modalidade focada em movimentos repetitivos e na respiração. Trata-se do…

Pilates

Imagem, em fundo cinza, de uma garota fazendo pilates com uma grande bola rosa.
(ultramarinfoto/Getty Images)

Joseph criou o método praticando exercícios quando era prisioneiro dos britânicos na 1ª Guerra. Entre os milhares de instrutores de pilates está a inglesa Hermione Farthingale. Ela foi uma das paixões de David Bowie – que viveu Pôncio Pilatos no cinema.

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Bíblia
EXERCÍCIO FÍSICO
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