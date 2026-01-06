Conexões: de Pilatos ao Pilates

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Pôncio Pilatos

Governador da província da Judeia entre os anos 26 d.C. e 36 d.C. Pilatos entrou para a História por ter presidido o julgamento de Jesus Cristo – e sentenciado a sua crucificação. Antes disso, há poucas informações sobre sua vida. Nesta época, a Judeia fazia parte do…

Império Romano

Um dos maiores impérios da Antiguidade, que dominou grande parte da Europa e do Mediterrâneo. A parte ocidental ruiu em 476 d.C., após a invasão de tribos germânicas. Séculos depois, uma tentativa de “ressuscitar” o Império resultou na criação do…

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Sacro Império Romano-Germânico

Apesar do nome, não era uma continuidade do Império Romano. O país foi formado 300 anos depois, onde hoje ficam Alemanha, Suíça e Holanda. Um de seus territórios era o reino da Prússia, onde nasceu…

Joseph Pilates

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O alemão nasceu com a saúde fragilizada. Como tratamento, praticou ginástica, fisiculturismo e artes marciais. Essa mistura de exercícios o inspirou a criar uma modalidade focada em movimentos repetitivos e na respiração. Trata-se do…

Pilates

Joseph criou o método praticando exercícios quando era prisioneiro dos britânicos na 1ª Guerra. Entre os milhares de instrutores de pilates está a inglesa Hermione Farthingale. Ela foi uma das paixões de David Bowie – que viveu Pôncio Pilatos no cinema.