Conexões: do refrigerante Dolly à ovelha Dolly

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Dolly (empresa)

A empresa de bebidas foi responsável por lançar o primeiro refrigerante diet do Brasil em 1988. O fundador da Dolly, Laerte Codonho, também é a mente criativa por trás do mascote Dollynho. Ele mesmo desenhou o personagem, que foi inspirado pelos…

Teletubbies

A série infantil britânica retrata um dia na vida de quatro criaturas fofas que carregam TVs nas barrigas. O programa original foi exibido entre 1997 e 2001 na rede BBC, e logo foi exportado para outros países. Um reboot da série foi lançado em 2015, e passou a ser exibido no…

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Cbeebies

É o canal infantil da rede BBC, focado em crianças de até seis anos de idade. A programação é dividida em blocos, com shows mais enérgicos de manhã e calmos à noite. A programação se encerra às 19h, após a exibição do Cbeebies Bedtime Stories. A cada episódio, uma história de ninar é narrada por um artista diferente. Um dos participantes foi a cantora…

Dolly Parton

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A cantora é um dos maiores nomes do gênero country, atingindo o auge nos anos 1970 e 1980. Além da música, também atuou em filmes e mantém um império de entretenimento, inclusive o parque temático Dollywood. Parton foi a inspiração para o nome da…

Dolly (ovelha)

O primeiro clone de mamífero da história surgiu a partir de células das glândulas mamárias de uma ovelha adulta. Os cientistas por trás do projeto resolveram batizar o animal de Dolly, uma referência aos seios avantajados da cantora country. A ovelha desenvolveu uma doença pulmonar e foi sacrificada em 2003 – mesmo ano em que a Coca-Cola e a Dolly iniciaram um extenso embate judicial, acusando uma a outra de difamação.

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Por que só 7 pessoas na história foram curadas do HIV

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