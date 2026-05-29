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Sociedade

Conexões: do refrigerante Dolly à ovelha Dolly

Entenda o que o Dollynho (seu amiguinho) tem a ver com o primeiro mamífero clonado do mundo.

Por Maria Clara Rossini 29 Maio 2026, 12h00
Imagem, em fundo branco, composta com o logotipo da empresa Dolly e a foto da ovelha Dolly.
 (Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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Conexões: do refrigerante Dolly à ovelha Dolly Priorizar nos meus resultados Google

Dolly (empresa)

Imagem, em fundo branco, com o logotipo da empresa Dolly.
(Reprodução/Divulgação)

 

A empresa de bebidas foi responsável por lançar o primeiro refrigerante diet do Brasil em 1988. O fundador da Dolly, Laerte Codonho, também é a mente criativa por trás do mascote Dollynho. Ele mesmo desenhou o personagem, que foi inspirado pelos…

Teletubbies

Imagem do personagem Po dos Teletubbies.
(BBC/Reprodução)

A série infantil britânica retrata um dia na vida de quatro criaturas fofas que carregam TVs nas barrigas. O programa original foi exibido entre 1997 e 2001 na rede BBC, e logo foi exportado para outros países. Um reboot da série foi lançado em 2015, e passou a ser exibido no…

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Cbeebies

Imagem da abertura do programa
(BBC/Reprodução)

É o canal infantil da rede BBC, focado em crianças de até seis anos de idade. A programação é dividida em blocos, com shows mais enérgicos de manhã e calmos à noite. A programação se encerra às 19h, após a exibição do Cbeebies Bedtime Stories. A cada episódio, uma história de ninar é narrada por um artista diferente. Um dos participantes foi a cantora…

Siga

Dolly Parton

Imagem da cantora norte-americana Dolly Parton.
(David Redfern/Getty Images)
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A cantora é um dos maiores nomes do gênero country, atingindo o auge nos anos 1970 e 1980. Além da música, também atuou em filmes e mantém um império de entretenimento, inclusive o parque temático Dollywood. Parton foi a inspiração para o nome da…

Dolly (ovelha)

Imagem da ovelha Dolly.
(Reprodução/Divulgação)

O primeiro clone de mamífero da história surgiu a partir de células das glândulas mamárias de uma ovelha adulta.  Os cientistas por trás do projeto resolveram batizar o animal de Dolly, uma referência aos seios avantajados da cantora country. A ovelha desenvolveu uma doença pulmonar e foi sacrificada em 2003 – mesmo ano em que a Coca-Cola e a Dolly iniciaram um extenso embate judicial, acusando uma a outra de difamação.

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Por que só 7 pessoas na história foram curadas do HIV

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Clonagem
Conexões
ovelha
refrigerante
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