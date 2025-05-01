Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Coco Chanel

Estilista francesa famosa pela popularização das calças femininas, pelo vestidinho preto básico e por suas colaborações bem menos básicas com os nazistas que ocuparam Paris durante a 2a Guerra. O célebre perfume de sua grife, o Chanel n° 5, era o favorito de…

Marilyn Monroe

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Quando um repórter da revista Life perguntou o que ela usava para dormir, o maior sex symbol da civilização ocidental respondeu: cinco gotas de Chanel n° 5. Mais de 20 anos após sua morte, ela aparece como personagem no filme…

Insignificance (1985)

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Uma ficção histórica em que Einstein e Monroe se encontram num hotel em Nova York e o físico explica à atriz a Teoria da Relatividade, que foi confirmada em 1919 graças a um eclipse solar observado em Sobral, no…

Ceará

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A terra natal de José de Alencar e Rachel de Queiroz também é lar do casal Afrânio e Daniela Barreira, que abriu a pastelaria Dom Pastel em Fortaleza no ano de 1989. Com o tempo, o cardápio foi aumentando, e assim nasceu o…

Coco Bambu

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Rede de restaurantes especializada em frutos do mar. O coco do coqueiro, porém, nada tem a ver com a palavra francesa cocotte, que significa “amante” e deu origem ao apelido da jovem cantora de cabaré francesa Gabrielle Chanel – depois imortalizada pelo apelido Coco Chanel.

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