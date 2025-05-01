Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
História

Conexões: quatro graus de separação entre Coco Chanel e Coco Bambu

A seção Conexões da edição de abril não foi fácil. Mas o sábio #OráculoSuper conseguiu.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 Maio 2025, 12h00 | Atualizado em 5 Maio 2025, 12h13
Image com fotomontagem de uma mulher sorrindo, usando chapéu, colar e brincos de pérolas. Do lado direito, vê-se, em fundo marrom escuro, com o logotipo do restaurante Coco Bambu.
 (Wikimedia Commons /Reprodução/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Conexões: quatro graus de separação entre Coco Chanel e Coco Bambu Priorizar nos meus resultados Google
Image de uma mulher sorrindo, usando chapéu, colar e brincos de pérolas.
(Wikimedia Commons/Reprodução)

Coco Chanel

Estilista francesa famosa pela popularização das calças femininas, pelo vestidinho preto básico e por suas colaborações bem menos básicas com os nazistas que ocuparam Paris durante a 2a Guerra. O célebre perfume de sua grife, o Chanel n° 5, era o favorito de…

Imagem de uma mulher sorrindo, com cabelos curtos e loiros, vestindo um vestido vermelho.
(Wikimedia Commons/Reprodução)

Marilyn Monroe

Continua após a publicidade

Quando um repórter da revista Life perguntou o que ela usava para dormir, o maior sex symbol da civilização ocidental respondeu: cinco gotas de Chanel n° 5. Mais de 20 anos após sua morte, ela aparece como personagem no filme…

Siga
Imagem de um homem idoso sentado na cama escrevendo num caderno.
(Reprodução/Divulgação)

Insignificance (1985)

Continua após a publicidade

Uma ficção histórica em que Einstein e Monroe se encontram num hotel em Nova York e o físico explica à atriz a Teoria da Relatividade, que foi confirmada em 1919 graças a um eclipse solar observado em Sobral, no…

Imagem com o mapa político do Brasil. Com destaque no estado do Ceará.
(Wikimedia Commons/Reprodução)

Ceará

Continua após a publicidade

A terra natal de José de Alencar e Rachel de Queiroz também é lar do casal Afrânio e Daniela Barreira, que abriu a pastelaria Dom Pastel em Fortaleza no ano de 1989. Com o tempo, o cardápio foi aumentando, e assim nasceu o…

Imagem, em fundo marrom escuro, com o logotipo do restaurante Coco Bambu.
(Reprodução/Divulgação)

Coco Bambu

Continua após a publicidade

Rede de restaurantes especializada em frutos do mar. O coco do coqueiro, porém, nada tem a ver com a palavra francesa cocotte, que significa “amante” e deu origem ao apelido da jovem cantora de cabaré francesa Gabrielle Chanel – depois imortalizada pelo apelido Coco Chanel.

Coco Chanel: A vida e a lenda

Coco Chanel

Compre agora: Amazon - R$ 45,91
Publicidade
TAGS:
Amazon
Conexões
Gastronomia
História
Moda
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).