De que reino vem a pimenta-do-reino?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Do Reino de Portugal – apesar de a especiaria ter origem no sul da Índia. A pimenta-do-reino chegou ao Brasil no século 17, quando o território ainda era colônia de Portugal. O reino, então, era aquele dos colonos.

Em Portugal, a espécie Piper nigrum é conhecida simplesmente como “pimenta-preta”. Muitos idiomas fazem referência a sua cor: black pepper em inglês; pepe nero em italiano, poivre noir em francês, etc. Então já sabe: nada de falar “kingdom pepper” na gringa.

6 mitos sobre a história das comidas

Adicionar “do reino” para identificar um alimento importado da Europa era comum no Brasil colônia. Como o antropólogo Luiz da Câmara Cascudo mostra no livro “História da alimentação no Brasil: farinha de trigo era “farinha do reino”; D. João VI adorava “manteiga do reino”; e “queijo do reino” é até hoje o nome de uma variação do laticínio.

Apesar de ter chegado por aqui no período colonial, a pimenta-do-reino só passou a ser produzida no Brasil em 1933, quando imigrantes japoneses trouxeram mudas para serem cultivadas no Pará. Nas décadas seguintes, a cultura se expandiu para o Espírito Santo e Bahia. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de pimenta-do-reino do mundo, ficando atrás apenas do Vietnã.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Pergunta de Davi Peixoto Braga, de Campos dos Goytacazes (RJ)

Fontes: artigos “Contextualização da cultura da pimenta-do-reino no Brasil” e “Cultura da pimenta-do-reino”; FAO