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Ciência

É verdade que os ciclos menstruais sincronizam em mulheres que convivem muito?

Seria muito interessante se fosse verdade, mas... não é.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 Maio 2025, 12h14 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem, em fundo rosa, de um absorvente íntimo feminino com uma rosa em cima.
 (Daria Hurst/Getty Images)
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É verdade que os ciclos menstruais sincronizam em mulheres que convivem muito? Priorizar nos meus resultados Google

Não. Quem garante é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (Figo). Assim como um estudo realizado pela Universidade Oxford em parceria com o app Clue, que serve justamente para as usuárias monitorarem seus ciclos menstruais.

Em uma amostra de 360 pares de mulheres, apenas 79 duplas exibiram menstruações que se sincronizaram com o passar do tempo. Em compensação, 273 pares passaram pelo fenômeno oposto: os ciclos divergiram com os meses. Viver junto não faz diferença: no grupo de pares convergentes, só 24% das mulheres moravam na mesma residência, contra 37% de coabitação no grupo das divergentes.

Esse mito, claro, é muito difundido, e se espalhou por algumas razões. A mais básica delas é o chamado viés de confirmação: você se lembra facilmente das ocasiões em que seus ciclos menstruais se sincronizaram com os de outras mulheres, mas não anota as ocasiões em que isso não aconteceu, que são bem mais comuns.

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Pergunta de @muracampos, via Instagram.

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Fontes: texto “Period syncing myth debunked”, no site da Figo.

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