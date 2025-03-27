Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Ciência

Espantalhos realmente funcionam?

Sim. Mas não é fácil montar e manter espantalhos eficazes: os pássaros não se deixam enganar facilmente.

Por Eduardo Lima 27 mar 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Imagem de um espantalho no campo florido.
 (Mateusz Raczynski/Unsplash)
Continua após publicidade
Espantalhos realmente funcionam? Priorizar nos meus resultados Google

Sim, mas só se estiver bem posicionado e realmente se parecer com um ser humano. E os pássaros não são bobos: com o tempo, se acostumam e percebem que aquela “pessoa” no meio da plantação não se mexe e não representa perigo para eles. 

Algumas espécies, como corvos e pardais, são mais hábeis em reconhecer padrões. Se o espantalho continua com a mesma aparência, no mesmo lugar, todos os dias, eles perceberão o engodo mais rápido. Por isso, um homem de palha serve mais como um complemento do que uma solução.

Para que um espantalho seja eficaz, ele precisa ser trocado de lugar regularmente e mudar de aparência de vez em quando. Braços móveis, roupas que balançam com o vento e outras traquitanas aleatórias ajudam na ilusão. CDs velhos para refletir a luz e sinos que tilintam ao vento também afastam os pássaros.

Hoje, até um drone serve de espantalho. A pequena aeronave pode ser equipada com alto-falantes que emitem sons de predadores como aves de rapina, muito úteis para afastar os pássaros. Novos estudos testaram feixes de laser fazendo movimentos inesperados, e tiveram sucesso em repelir os pássaros.

Siga
Continua após a publicidade

Sensores de movimento também podem ativar mecanismos como jatos de água ou flashes de luz que espantam possíveis pragas. O problema dessas soluções tecnológicas é que elas ainda são muito caras para pequenos produtores, que praticam agricultura familiar.

Além dos espantalhos, os agricultores podem usar redes de proteção, como as de pomares e estufas, para impedir que os pássaros cheguem até a plantação. Manter um predador natural por perto, como falcões selvagens treinados para afastar outras aves menores, também é uma boa estratégia.

Continua após a publicidade

Alguns agricultores plantam outras coisas em volta da lavoura principal, para afastar as aves da cultura mais valiosa no centro. Esse método, conhecido como “cultivo isca”, pode ser muito mais eficaz que um simples espantalho.

Fonte: Airton Rodrigues Pinto Junior, engenheiro agrônomo, professor titular do Curso de Agronomia da PUC-PR.

Publicidade
TAGS:
AGRICULTURA
pássaros
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).