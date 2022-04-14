Existe inveja do bem?
E você, já sentiu inveja (boa) de um amigo?
Sim. Um estudo holandês pediu que 160 participantes se lembrassem de ocasiões associadas a inveja positiva, inveja “do mal”, admiração e ressentimento. Depois eles diziam como se sentiram. Nas situações ligadas à inveja do bem, o sentimento em relação ao invejado era de camaradagem, e havia vontade de melhorar o próprio desempenho. Na maligna, o desejo era de que o outro se desse mal.
O estudo ainda diferenciou a inveja benigna da admiração. Quando os participantes sentiam inveja positiva – sem querer o mal do próximo –, ainda assim isso lhes causava desconforto e frustração (condições do amor-próprio ferido que há na inveja). Já a admiração foi descrita como uma sensação gostosa.