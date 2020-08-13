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Cultura

Existe queijo feito com leite de porca?

Existir, até existe. Mas é difícil obter o leite, e o resultado (descrito como “salgado” e “arenoso”) não justifica o investimento.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 ago 2020, 13h19 | Atualizado em 5 set 2024, 09h07
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 (Jaromila/Image Source/Getty Images)
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Existe queijo feito com leite de porca? Priorizar nos meus resultados Google

Existir, até existe. Mas é difícil obter o leite, e o resultado (descrito como “salgado” e “arenoso”) não justifica o investimento. O excêntrico fazendeiro holandês Erik Stegink – que já saiu nas notícias por instalar um escorregador em uma piscina de lama para diversão de seus suínos – ordenhou porcas em 2015, e fez queijo com o leite.⠀

Como era um pedaço de queijo raríssimo, ele leiloou a peça e doou o dinheiro para caridade. Stegink explicou que só repetiria a experiência sob encomenda, e cobraria mais de R$ 8 mil por kg. É que as porcas dão pouquíssimo leite (são 40 h de ordenha para conseguir 10 litros e fazer uma peça de 1 kg), e o alto teor de proteína dificulta a fabricação.

Em nosso belo Instagram, leitores apontaram que na região Sul do país é possível encontrar, com certa frequência, queijo de porca à venda nas beiras de estrada – mas que a matéria-prima do produto é banha de porco temperada, e não leite.

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Uma pesquisa mais aprofundada revelou que o tal queijo, na verdade, não leva só banha, mas também miúdos e outras partes do porco que não são aproveitadas para receitas convencionais. Ou seja: apesar do nome, se trata de um embutido, e não de um queijo. Quem estiver interessado na composição e no valor nutricional da iguaria pode dar uma lida neste artigo científico.

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Pergunta de @giovanaperuchi, via Instagram.

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TAGS:
PORCO
queijo
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