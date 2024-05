Sim. A OMS considera que ouvidos saudáveis captam sons a partir de 20 decibéis (dB), o equivalente a um sussurro. Até 35 dB, temos uma perda auditiva leve. Ela ainda é capaz de repetir palavras faladas a um metro de distância, mas tem dificuldade para ouvir em lugares ruidosos. De 35 dB a 50 dB, a perda é moderada: a pessoa não ouve uma geladeira ou uma chuva leve.

A perda é severa caso a pessoa não consiga ouvir entre 60dB e 80dB, o que equivale a conversas altas até o alarme de um despertador. Entre 80dB e 95dB, a perda auditiva é profunda, e o paciente não consegue ouvir o barulho do metrô ou uma motosserra.

Daí chegamos à surdez total, dos 95 dB em diante: o indivíduo não consegue ouvir praticamente nenhum ruído do dia a dia. No Brasil, a Lei 14.768 de 2023 garante direitos de pessoa com deficiência a partir de 41 dB.

No caso da visão, uma pessoa saudável consegue ler as letrinhas do teste de acuidade visual (a tabela de Snellen, aquela que todo mundo lê no oftalmologista) a 6 metros de distância.

Diz-se que acuidade é 6/6, uma fração que dá 1 – ou seja, normal. Qualquer resultado menor que 1 indica alguma falta de nitidez. Existe deficiência visual leve (acuidade inferior a 6/12), moderada (inferior a 6/18) e grave (inferior a 6/60). A OMS considera cego quem tem acuidade inferior a 3/60.

Tanto a cegueira quanto a surdez têm diferentes causas, e podem ser totais ou parciais. Catarata, glaucoma, degeneração macular e retinopatia diabética são alguns problemas que podem levar à cegueira. E a surdez pode ser consequência de viroses, exposição a ruídos, traumas na cabeça, entre outros. Vale lembrar que cada uma dessas causas tem suas particularidades, e qualquer deficiência precisa ser avaliada e acompanhada por outros exames médicos.

Fontes: OMS; Artigo “Hearing loss grades and the International classification of functioning, disability and health“

Pergunta de @fernanda1sa, via Instagram