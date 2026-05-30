Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
História

Há alguma menção a cachorros como pets na Bíblia?

Existem dois casos. Mas eles estão longe de ser a regra na liturgia.

Por Maria Clara Rossini 30 Maio 2026, 08h00
Vitral colorido da Virgem Maria, sentada, com auréola dourada, túnica verde e manto roxo, segurando um livro e um cajado. Ao seu lado, um cordeiro e um cão, em paisagem com montanhas e rio. A cena central é cercada por padrões geométricos e florais em tons de vermelho, azul, amarelo e branco.
 (Catherine Leblanc/Getty Images)
Continua após publicidade
Há alguma menção a cachorros como pets na Bíblia? Priorizar nos meus resultados Google

Sim. Há uma referência nos versículos 26 e 27 do capítulo 15 do livro de Mateus (Novo Testamento). Na passagem, Jesus diz: “Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá‑lo aos cachorrinhos”. Uma fiel responde: “Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos”. Se há donos, então, os cães podem ser entendidos como animais domésticos nesse contexto.

(A referência a cachorrinhos também aparece no livro de Marcos, que compartilha algumas das mesmas histórias de Mateus e Lucas. Esses três livros são chamados Evangelhos Sinóticos, por terem muitas passagens em comum).

Os cães também aparecem como companhia no livro de Tobias (Velho Testamento), que é considerado canônico pela Igreja Católica, mas não pelo protestantismo e pelo judaísmo. No sexto capítulo, Tobias parte em uma viagem acompanhado de seu cachorro. O capítulo 11 mostra o desfecho da jornada: “O cão, que os tinha acompanhado durante a viagem, correu então adiante como um mensageiro, e mostrava o seu contentamento fazendo festas e abanando a cauda”.

Por que a religião islâmica ama gatos?

Esses dois casos são exceções. Os cães são mencionados mais de 30 vezes na Bíblia, e no geral aparecem de maneira pejorativa, como animais que comem os restos de comida e a carne de cadáveres. Há várias passagens com esse sentido no livro de Reis, no Antigo Testamento: “Os cães comerão a Jezabel…”; “Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade…”; “E os cães lamberam o seu sangue…”, etc.

Siga
Continua após a publicidade

Em Apocalipse 22:15, os cachorros são inclusive usados como metáfora para retratar pessoas impuras, que não entrarão no Reino dos Céus: “Ficam de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira”.

Essa representação provavelmente está relacionada a um fenômeno que ocorria em vilas israelitas: cachorros semi-selvagens, muitas vezes agressivos, que reviravam o lixo em busca de comida. No entanto, essa visão é apenas um recorte de como as pessoas viam os cães. Pesquisas arqueológicas mostram que os cachorros da Idade do Ferro (1200 a 550 a.C.) também tinham um papel importante no pastoreio de ovelhas e como guardas.

Continua após a publicidade

Fontes: artigo “A Dog’s Life in the Iron Age of the Southern Levant: Connecting the Textual and Archeological Evidence”.

Pergunta de Clodoaldo Oliveira, São Paulo (SP)

Publicidade
TAGS:
Bíblia
cachorro
Religião
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).