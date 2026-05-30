Há alguma menção a cachorros como pets na Bíblia?
Existem dois casos. Mas eles estão longe de ser a regra na liturgia.
Sim. Há uma referência nos versículos 26 e 27 do capítulo 15 do livro de Mateus (Novo Testamento). Na passagem, Jesus diz: “Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá‑lo aos cachorrinhos”. Uma fiel responde: “Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos”. Se há donos, então, os cães podem ser entendidos como animais domésticos nesse contexto.
(A referência a cachorrinhos também aparece no livro de Marcos, que compartilha algumas das mesmas histórias de Mateus e Lucas. Esses três livros são chamados Evangelhos Sinóticos, por terem muitas passagens em comum).
Os cães também aparecem como companhia no livro de Tobias (Velho Testamento), que é considerado canônico pela Igreja Católica, mas não pelo protestantismo e pelo judaísmo. No sexto capítulo, Tobias parte em uma viagem acompanhado de seu cachorro. O capítulo 11 mostra o desfecho da jornada: “O cão, que os tinha acompanhado durante a viagem, correu então adiante como um mensageiro, e mostrava o seu contentamento fazendo festas e abanando a cauda”.
Esses dois casos são exceções. Os cães são mencionados mais de 30 vezes na Bíblia, e no geral aparecem de maneira pejorativa, como animais que comem os restos de comida e a carne de cadáveres. Há várias passagens com esse sentido no livro de Reis, no Antigo Testamento: “Os cães comerão a Jezabel…”; “Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade…”; “E os cães lamberam o seu sangue…”, etc.
Em Apocalipse 22:15, os cachorros são inclusive usados como metáfora para retratar pessoas impuras, que não entrarão no Reino dos Céus: “Ficam de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira”.
Essa representação provavelmente está relacionada a um fenômeno que ocorria em vilas israelitas: cachorros semi-selvagens, muitas vezes agressivos, que reviravam o lixo em busca de comida. No entanto, essa visão é apenas um recorte de como as pessoas viam os cães. Pesquisas arqueológicas mostram que os cachorros da Idade do Ferro (1200 a 550 a.C.) também tinham um papel importante no pastoreio de ovelhas e como guardas.
Fontes: artigo “A Dog’s Life in the Iron Age of the Southern Levant: Connecting the Textual and Archeological Evidence”.
Pergunta de Clodoaldo Oliveira, São Paulo (SP)