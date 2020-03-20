O camaleão muda de cor, mas qual seria a cor original dele?

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Depende da espécie – são mais de 150.

Na maioria delas, prevalece a cor verde, visível quando os répteis estão relaxados. A superfície de um camaleão é forrada por células chamadas cromatófaros, que contêm pigmento amarelo. Embaixo dessas células, há uma coleção de minúsculos cristais (130 nanômetros, ou seja, o tamanho de um vírus).

Quando o animal está tranquilo, esses cristais refletem a cor azul – que se mistura ao amarelo do pigmento, gerando o verde. Porém, se o camaleão aumenta o espaçamento entre os cristais, eles passam a refletir luz de outras cores – mudando a cor do animal para que ele atraia fêmeas, por exemplo.

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Muitos camaleões, além da cor verde, têm faixas avermelhadas. Nestes trechos da pele, o pigmento é vermelho em vez de amarelo – mas o aparato de cristais sob as células se mantém idêntico.