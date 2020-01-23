Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 A Black Friday começou! Garanta sua Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

O gás do pum e o do arroto são a mesma coisa?

Por mais que os dois tenham cheirinhos pouco agradáveis, a resposta é não.

Por Maria Clara Rossini 23 jan 2020, 10h16 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
gas-do-pum-site
 (Sunny/Superinteressante)
Continua após publicidade
O gás do pum e o do arroto são a mesma coisa? Priorizar nos meus resultados Google

Por mais que os dois tenham cheirinhos pouco agradáveis, eles são diferentes.

O arroto vem do ar que você engole. Geralmente engolimos ar sem querer, seja falando, comendo, mascando chiclete ou bebendo Coca. Esse ar acaba indo parar no estômago, mas ao invés de seguir rumo ao intestino, como os sólidos e líquidos, o gás é mandado de volta para o lugar de onde veio – na forma de um sonoro “burp!”

Sendo assim, o arroto é composto basicamente pelos mesmos componentes do ar atmosférico – nitrogênio e oxigênio – mais o dióxido de carbono, presente em bebidas gaseificadas. O detalhe é que esse gás passou um tempo no estômago, então ele geralmente vem com o cheirinho da última coisa que você comeu.

O pum é um pouco mais complexo do que isso. Ele é composto tanto pelo ar engolido quanto pelo gás liberado pelas bactérias do intestino durante a digestão da comida. O pum varia de pessoa para pessoa porque cada uma possui uma flora intestinal e dieta distintas. Uma verdadeira impressão digital perfumada.

Siga
Continua após a publicidade

Além de ter os mesmos gases do arroto, o pum também pode conter hidrogênio e metano, duas substâncias inflamáveis – por isso é possível atear fogo à brisa do sul, mas não aos ventos do norte. O verdadeiro fogo no rabo. 

Por incrível que pareça, a maior parte dos puns não tem cheiro forte. O aroma assaz desagradável é responsabilidade de substâncias presentes em menor quantidade, como sulfeto de hidrogênio e metanotiol. A maioria dos flatos tem, predominantemente, os mesmos gases do arroto: nitrogênio e oxigênio.

Continua após a publicidade

Pergunta de @juyamaki, via Instagram

Publicidade
TAGS:
arroto
comida
Gás
pum
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).