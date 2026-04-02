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Ciência

O micro-ondas realmente pode causar câncer e outros problemas de saúde?

Pode esquentar sua marmita sem neuras.

Por Bruno Carbinatto 2 abr 2026, 14h00
Imagem, em fundo branco, de um forno microondas.
 (Alex-mit/Getty Images)
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Não.

Esses aparelhos usam ondas eletromagnéticas com frequências próximas às de rádio, que agitam a água dos alimentos e geram calor. Elas são bem mais fracas que as perigosas ondas ionizantes – esse tipo de radiação é capaz de remover um elétron de um átomo ou uma molécula (tornando-as íons, daí o nome), o que altera sua estrutura e pode causar danos ao DNA e mutações. Alguns exemplos de ondas ionizantes são: raios-X, raios gama e alguns tipos de raios ultravioleta.

As micro-ondas são muito menos energéticas e, em geral, não conseguem ionizar moléculas. Os danos à saúde podem vir só do uso inadequado: não se deve colocar recipientes de plástico não adaptado no aparelho (pode liberar substâncias tóxicas), nem de metal (vai gerar faíscas). Também não se deve esquentar água pura sozinha – ela passa dos 100 °C, mas não evapora, e “explode” quando é movimentada, podendo gerar queimaduras sérias

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Câncer
FORNO DE MICROONDAS
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