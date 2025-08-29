O oceano Pacífico é mesmo pacífico?

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Depende da região. O nome foi dado pelo português Fernão de Magalhães, que liderou a primeira viagem de circum-navegação pelo globo (mas morreu antes de completá-la, na região da Filipinas). Ao atravessar o estreito que hoje leva o nome “Magalhães” – a maior passagem natural entre o Pacífico e o Atlântico, localizada no Chile –, o navegador teve a impressão de que o primeiro oceano era mais tranquilo que o segundo. Ledo engano.

O Pacífico é o maior oceano do mundo, e tem tanto águas tranquilas quanto turbulentas. Um exemplo é o Círculo de Fogo: o entorno do Pacífico que fica sobre falhas de placas tectônicas, com atividade vulcânica intensa e terremotos que podem originar tsunamis.

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