O que acontece com as formigas que se perdem da trilha?
Não tem como mandar um zap para as amigas
Elas diminuem o passo, recuam e vão para os lados, usando suas antenas para tentar reconhecer os feromônios (substâncias químicas secretadas pelos insetos) que demarcam o caminho da trilha.
Os feromônios são liberados por glândulas localizadas em diferentes partes do corpo, como o ânus e o ferrão, dependendo da espécie. Eles orientam o deslocamento em trilhas e servem como forma de comunicação. As antenas identificam os feromônios, de forma semelhante ao nosso olfato. Se elas forem danificadas, fica ainda mais difícil encontrar o caminho de volta.
A memória individual das formigas, embora limitada, pode ajudar na orientação. Em geral, elas conseguem retornar à trilha.
Em último caso, um grupo de formigas perdidas pode iniciar o “círculo da morte”: sem referência de trilha, elas começam a seguir os feromônios da companheira mais próxima, que faz o mesmo com a da frente, e assim por diante.
“Elas não saem do lugar e ficam andando literalmente em círculos”, explica Gustavo Filgueiras, biólogo com especialização em Animais e Toxinas de Interesse em Saúde pelo Instituto Butantan. Os insetos se movem em círculos até morrerem de exaustão.
Em casos raros, a formiga perdida pode iniciar uma nova trilha, sobretudo se houver comida por perto. Ela libera feromônios e demarca um novo caminho adjacente, como se fosse um afluente de um rio.
“Se a formiga encontrar algo que julgue importante – como uma fonte de alimento ou um predador –, ela faz o caminho de retorno, libera feromônios e, ao encontrar outra formiga do mesmo formigueiro, transmite essa informação”, diz Filgueiras.
Por que as formigas se perdem?
As formigas podem se perder por mudanças físicas e químicas no ambiente, como chuva, vento e calor, que podem afetar tanto sua locomoção quanto os feromônios.
Além disso, a ação humana é uma grande responsável por apagar as trilhas, seja ao cortar a grama, pisar no solo, mexer na areia da praia ou até limpar a bancada da cozinha por onde elas passam.
“Caso não consiga reencontrar a trilha, a formiga pode morrer, pois esses caminhos facilitam a busca por alimento e o retorno ao ninho, sendo essenciais para a organização e eficiência do grupo”, explica Luisa Motta, professora de Ciências do Colégio Marista Arquidiocesano e especialista em Gerenciamento Ambiental pela ESALQ/USP.
Pergunta de @van.nessa.ba, via Instagram