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Ciência

O que acontece com as formigas que se perdem da trilha?

Não tem como mandar um zap para as amigas

Por Ana Clara Caielli Barreiro 28 abr 2026, 14h00 | Atualizado em 5 Maio 2026, 10h48
Ilustração cômica, em fundo branco, de uma formiga, de barba branca, sentada numa pedra ao lado de uma bola de vôlei.
 (Ana Elisa Granziera/Superinteressante)
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Elas diminuem o passo, recuam e vão para os lados, usando suas antenas para tentar reconhecer os feromônios (substâncias químicas secretadas pelos insetos) que demarcam o caminho da trilha.

Os feromônios são liberados por glândulas localizadas em diferentes partes do corpo, como o ânus e o ferrão, dependendo da espécie. Eles orientam o deslocamento em trilhas e servem como forma de comunicação. As antenas identificam os feromônios, de forma semelhante ao nosso olfato. Se elas forem danificadas, fica ainda mais difícil encontrar o caminho de volta.

A memória individual das formigas, embora limitada, pode ajudar na orientação. Em geral, elas conseguem retornar à trilha.

Em último caso, um grupo de formigas perdidas pode iniciar o “círculo da morte”: sem referência de trilha, elas começam a seguir os feromônios da companheira mais próxima, que faz o mesmo com a da frente, e assim por diante.

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“Elas não saem do lugar e ficam andando literalmente em círculos”, explica Gustavo Filgueiras, biólogo com especialização em Animais e Toxinas de Interesse em Saúde pelo Instituto Butantan. Os insetos se movem em círculos até morrerem de exaustão.

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Em casos raros, a formiga perdida pode iniciar uma nova trilha, sobretudo se houver comida por perto. Ela libera feromônios e demarca um novo caminho adjacente, como se fosse um afluente de um rio.

“Se a formiga encontrar algo que julgue importante – como uma fonte de alimento ou um predador –, ela faz o caminho de retorno, libera feromônios e, ao encontrar outra formiga do mesmo formigueiro, transmite essa informação”, diz Filgueiras.

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Por que as formigas se perdem?

As formigas podem se perder por mudanças físicas e químicas no ambiente, como chuva, vento e calor, que podem afetar tanto sua locomoção quanto os feromônios.

Além disso, a ação humana é uma grande responsável por apagar as trilhas, seja ao cortar a grama, pisar no solo, mexer na areia da praia ou até limpar a bancada da cozinha por onde elas passam.

“Caso não consiga reencontrar a trilha, a formiga pode morrer, pois esses caminhos facilitam a busca por alimento e o retorno ao ninho, sendo essenciais para a organização e eficiência do grupo”, explica Luisa Motta, professora de Ciências do Colégio Marista Arquidiocesano e especialista em Gerenciamento Ambiental pela ESALQ/USP.

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Pergunta de @van.nessa.ba, via Instagram

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TAGS:
formiga
formigueiro
Insetos
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