O que é o paradoxo de Fermi?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Nós nunca encontramos evidências de uma civilização extraterrestre inteligente – a bem da verdade, sequer encontramos qualquer indício de vida em outros recantos do Universo, mesmo que microscópica.

Isso é estranho porque as condições necessárias para o surgimento de vida, ao que tudo indica, são comuns: existem bilhões de estrelas como o Sol na Via Láctea, e várias delas contêm planetas rochosos com dimensões similares às da Terra, localizados a distâncias parecidas às de suas estrelas (essa é uma obrigação estatística).

Por sua vez, os elementos químicos que formam DNA, RNA e proteínas – como carbono, nitrogênio e hidrogênio – são alguns dos mais abundantes do cosmos e frequentemente se unem para formar moléculas mais complexas, como aminoácidos. Tempo para essas pecinhas moleculares se juntarem de maneiras altamente improváveis também não é problema: o Universo tem 13 bilhões de anos.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Não que o tempo seja necessariamente uma variável importante, já que as primeiras bactérias da Terra são praticamente tão antigas quanto o resfriamento da superfície incandescente do planeta e a consolidação dos oceanos – sinal de que a vida pode emergir assim que as condições propícias se estabelecem.

Pensando em tudo isso, o físico italiano Enrico Fermi certa vez perguntou durante um almoço com os colegas de trabalho: “Mas então, onde está todo mundo?” E assim nasceu o paradoxo de Fermi: se as condições para o surgimento da vida são tão corriqueiras, porque nenhum extraterrestre ainda veio nos visitar? Não existe uma resposta, é claro. Só não vale dar uma de ufólogo – e insistir que há um cadáver de alien na área 51.