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Cultura

O que é o pó branco usado por atores para simular cocaína em filmes?

Açúcar de confeiteiro, soro fisiológico em pó e até uma vitamina: conheça as substâncias que servem de duble para cocaína e outras drogas no cinema.

Por Carolina Fioratti 16 set 2020, 10h57 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
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 (Kondor83/Getty Images)
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O que é o pó branco usado por atores para simular cocaína em filmes? Priorizar nos meus resultados Google

Nos anos 1980, leite em pó e o bicarbonato de sódio eram muito usados. Hoje, a alternativa mais comum em Hollywood é um pó de vitamina B chamado inositol – que, por coincidência, também dá um aumento na energia. Fermento, farinha de trigo e açúcar de confeiteiro são outras opções (todas um bocado incômodas). A saída menos desagradável – nenhuma delas é exatamente gostosa – é inalar soro fisiológico em pó. Uma gama desses produtos costuma ser oferecida aos atores com antecedência para que eles experimentem e avaliem como se sentem com cada substância.

A droga fake já deu o que falar nos sets de cinema. Al Pacino, por exemplo, já declarou que inalar o pó alternativo em Scarface (1983) prejudicou suas vias nasais pelos anos seguintes. No filme O Lutador (2008), Mickey Rourke também teve um leve surto após descobrir que havia aspirado inositol. O ator tinha alguns problemas de ansiedade e temia que a vitamina pudesse ser um gatilho.

Nem só de cocaína vivem os lobos de Wall Street e Krusties: muitas drogas legais e ilegais precisam ser simuladas no set. O vinho é suco de uva. Uísque é água com chá-mate – na quantidade certa para obter a tonalidade. O champanhe é água com gás e guaraná. Os cigarros de atores não fumantes são feitos dos mesmos invólucros dos cigarros comuns, mas recheados com artemísia e camomila, ou, para uma versão mais tosca, alface.

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Por fim, remédios em cápsula são só a cápsula, vazia. Balinhas viram comprimidos. Às vezes, encomendam-se placebos em farmácias de manipulação. Também existem profissionais especializados em criar em esses itens falsos, chamados “aderecistas” (da palavra “adereço”). 

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Pergunta de @alexx.qui, via Instagram.

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Fonte: Ana Rita Bueno, diretora de arte.

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TAGS:
Cinema
cocaína
droga
Drogas
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