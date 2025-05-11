O que é viés de sobrevivência?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Imagine o seguinte cenário: seu país está em guerra e você foi incumbido de fortalecer a blindagem dos aviões, mas não sabe em quais partes da fuselagem é melhor instalar camadas de reforços. Então, você analisa os aviões que foram danificados e decide colocar as placas de proteção extras nos lugares onde há mais buracos de bala, já que esses são os lugares em que os aviões costumam ser atingidos – certo? Errado.

Acontece que, para essa análise, você só tem acesso aos aviões que voltam para a base após a batalha – ou seja, justamente os que sobreviveram aos disparos. O ideal é fazer justamente o contrário: reforçar as regiões sem buracos, porque as aeronaves atingidas nessas áreas acabaram derrubadas e não voltaram – sinal de que essas partes são mais frágeis ou vitais para o funcionamento (como osmotores ou a cabine do piloto).

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Essa historinha, comum na internet e em palestras de gurus corporativos, é real: o estatístico Abraham Wald chegou exatamente a esse raciocínio durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhando para a Marinha dos EUA na Universidade Columbia.

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Ela ilustra a falácia lógica conhecida como “

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viés de sobrevivência”, que se aplica a muitas situações da vida real, em várias áreas. Por exemplo: um estudo sobre empresas pode transmitir a ilusão de que a maioria delas é pujante e saudável justamente porque ele só inclui as firmas que existem em um dado momento do tempo – e não considera, naturalmente, as que faliram e não chegaram a entrar na amostra da análise. É preciso incluir as que não “sobreviveram” para se ter uma representação fiel da realidade.