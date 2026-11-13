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Ciência

O que são buracos brancos?

Conheça o irmão esquecido do buraco negro.

Por Bruno Carbinatto, Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 11h00
Ilustração de um sol com rosto, bochechas rosadas e lábios vermelhos soprando vento em planetas e nuvens no espaço, com estrelas brilhantes ao fundo
 (Carol D’Avila/Superinteressante)
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Se um buraco negro é uma região do espaço-tempo de onde é impossível sair, um buraco branco é o oposto: não dá para entrar, e ele expele matéria e energia em vez de engolir.

Ambos são possibilidades calculadas a partir das equações de Einstein, mas os buracos negros existem – os brancos, ao que sabemos, não; ele permanece uma estrutura teórica.

Um buraco negro tem um perímetro ao seu redor chamado “horizonte de eventos”. Passou dessa linha imaginária, você não volta mais, não adianta nadar contra a correnteza. Todos os
caminhos que se pode traçar no tempo e no espaço levam inevitavelmente ao centro. Em um buraco branco, ocorreria o contrário: nenhum caminho leva ao centro. O próprio tecido da realidade diverge no horizonte de eventos e torna o interior inacessível.

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Astronomia: entenda o que é o “Paradoxo de Fermi”

Uma possibilidade matemática fascinante é que buracos negros e brancos se conectem por um atalho: a ponte de Einstein-Rosen, ou “buraco de minhoca”. Nesse cenário, eles se complementam. O que entra por um sai pelo outro.

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Astronomia
Buraco negro
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