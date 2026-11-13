O que são buracos brancos?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Se um buraco negro é uma região do espaço-tempo de onde é impossível sair, um buraco branco é o oposto: não dá para entrar, e ele expele matéria e energia em vez de engolir.

Ambos são possibilidades calculadas a partir das equações de Einstein, mas os buracos negros existem – os brancos, ao que sabemos, não; ele permanece uma estrutura teórica.

Um buraco negro tem um perímetro ao seu redor chamado “horizonte de eventos”. Passou dessa linha imaginária, você não volta mais, não adianta nadar contra a correnteza. Todos os

caminhos que se pode traçar no tempo e no espaço levam inevitavelmente ao centro. Em um buraco branco, ocorreria o contrário: nenhum caminho leva ao centro. O próprio tecido da realidade diverge no horizonte de eventos e torna o interior inacessível.

Continua após a publicidade

Astronomia: entenda o que é o “Paradoxo de Fermi”

Uma possibilidade matemática fascinante é que buracos negros e brancos se conectem por um atalho: a ponte de Einstein-Rosen, ou “buraco de minhoca”. Nesse cenário, eles se complementam. O que entra por um sai pelo outro.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.