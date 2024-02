O que significam os números e códigos escritos na claquete?

A claquete é como um rótulo para cada trecho que foi filmado: ajuda os editores de vídeo a organizar os arquivos sem ter de assistir a todos eles – uma necessidade absoluta considerando os milhares de takes filmados ao longo da produção de um filme. No gráfico abaixo, entenda como ler (e preencher) uma claquete à la Hollywood:

1. Algumas claquetes têm faixas coloridas na parte de cima. Isso ajuda na hora da correção de cor e dos ajustes de branco: o editor sabe exatamente como a iluminação estava interferindo no azul, no verde ou no vermelho em um certo cenário.

2. Aqui você escreve em qual rolo de filme (ou nome de arquivo) está a gravação. Costuma-se designar uma letra para cada câmera, seguida por números de até três dígitos para os rolos ou arquivos. Ou seja, o primeiro rolo de filme usado pela primeira câmera será o A001.

3. Algumas informações fixas vão no canto inferior o esquerdo: o nome da produção, o nome do diretor e o nome do diretor de fotografia.

4. Alguns campos extras na parte inferior dão contexto à tomada: ela aconteceu de dia ou de noite? Foi feita dentro ou fora de um estúdio? Em que dia? Tem áudio ou não? No caso de cenas sem som, o assistente nem bate a claquete: só a segura aberta. O editor entende na hora.

5. Cada cena é reconhecida por um número (que indica sua posição no script do filme como um todo) e por uma letra (que diz qual é o plano, ou seja, a distância entre a câmera e a pessoa ou objeto que é o centro das atenções). Por exemplo: na cena 12, o primeiro plano é o “12”, o segundo, “12A”, o terceiro “12B” e assim por diante. Como as letras I, S, O e Z se parecem com números, elas ficam de fora da ordem alfabética para evitar confusão.

6. durante a gravação, são feitas muitas tomadas de cada cena, em cada plano. O número da tomada é escrito aqui. O continuísta passa para o editor qual foi a favorita do diretor.