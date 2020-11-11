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Ciência

Onde aconteceu o Big Bang? Estamos longe do epicentro?

O Big Bang aconteceu em lugar nenhum e em todos os lugares. Parece Raul Seixas, mas é física.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2020, 12h30 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
ORCL | Onde aconteceu o Big Bang? Foi perto daqui?
 (Gabriela Sakata/Superinteressante)
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O Big Bang aconteceu em lugar nenhum e em todos os lugares. Parece Raul Seixas, mas é física.

Vamos começar explicando o “lugar nenhum”: todo o espaço que existe está contido dentro do Universo. Antes do Universo surgir, havia uma ausência não só de coisas para ocupar um espaço vazio, mas a ausência do próprio espaço vazio.

É errado imaginar o cosmos como algo que cresce para ocupar um espaço maior em seu entorno, como um balão que infla dentro de uma sala. Porque não existe sala. O único espaço que existe é o espaço que o próprio balão cria conforme se expande.

Agora, vamos para a parte do “todos os lugares”. Imagine que você colou várias moedas na superfície do balão. As moedas são as galáxias, o balão é o Universo. Conforme você infla o balão, as moedas se afastam entre si a uma taxa fixa. Qualquer um que esteja em uma moeda qualquer verá todas as outras moedas se afastarem. Nenhuma delas está no centro.

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No imaginário popular, existe a ideia de que o Big Bang foi uma explosão. Algo que disparou detritos para todos os lados a partir de um ponto central. Na verdade, ele foi só uma expansão extremamente rápida, e qualquer um, de sua perspectiva particular, está no “centro” dessa expansão – pois vê tudo que esta ao redor se afastar. 

Conforme o Universo se expandiu, seu conteúdo pôde passar de um estado extremamente comprimido e aquecido para o estado que conhecemos hoje. Nas condições extremas de pressão e temperatura que ocorriam no Universo primordial, a formação dos átomos como conhecemos não teria sido possível, por exemplo. Ele se manteriam fragmentados em partículas subatômicas.

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Pergunta da repórter Maria Clara Rossini.

Fonte: Juliano Neves, físico, UFABC.

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Astrofísica
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COSMOLOGIA
física
Mistérios do universo
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