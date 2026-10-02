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Ciência

Os pandas podem voltar a ser carnívoros?

Esses gorduchos passam mais de 12 horas por dia comendo bambu. Por quê?

Por Bruno Carbinatto 2 out 2026, 12h00
Panda gigante comendo folhas de bambu, com a boca aberta mostrando os dentes, em meio a folhagem verde.
 (Sid Balachandran/Unsplash)
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É improvável. Eles são especializados em comer bambu, planta que compõe 99% de sua dieta.

Existem oito espécies na família Ursidae, e a maioria delas tem uma dieta onívora com preferência à carne. Na história evolutiva, os pandas foram os primeiros a se separarem do ancestral comum a todos os ursos, há 20 milhões de anos.

Com a abundância de bambu no sul e no leste da China, eles desenvolveram estruturas especializadas para se alimentarem dessa planta: um “falso polegar” que ajuda a agarrar e arrancar os caules duros; grandes dentes molares e uma mandíbula forte para mastigá-los; e enzimas e micróbios que metabolizam o cianeto tóxico do bambu cru.

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Mesmo assim, os pandas ainda têm o trato gastrointestinal mais parecido com o de carnívoros. Por exemplo: vacas e outros ruminantes têm um sistema digestivo complexo, com três “pré-estômagos” (rúmen, retículo, omaso) e um estômago verdadeiro. Depois de engolir, elas regurgitam o alimento para mastigá-lo novamente, garantindo pedacinhos bem pequenos. No rúmen bovino, milhões de microrganismos quebram os vegetais em moléculas mais simples, que os animais conseguem digerir. O processo todo dura mais de 24 horas.

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Não são só mamíferos: conheça outros animais que também hibernam

Humanos e a maioria dos outros onívoros, por sua vez, não digerem muito bem as fibras presentes em vegetais e frutas (mas elas seguem sendo importantes para regular a saúde intestinal e formar as fezes e podem ser aliadas no emagrecimento, por causarem saciedade sem adicionar calorias).

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Pandas têm dieta de boi, mas estômagos de leão. Eles só comem bambu, mas absorvem poucos nutrientes das refeições, que já são naturalmente pouco proteicas. Por isso, passam entre 12 e 14 horas por dia comendo para sobreviver. Seu metabolismo é lento, e eles não hibernam – afinal, não conseguem armazenar energia suficiente para isso.

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urso panda
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