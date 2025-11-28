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Cultura

O que é o “ló” do pão de ló?

O nome do bolo fofinho pode ter vindo da Bíblia.

Por Rafael Battaglia 28 nov 2025, 12h05 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem de um pedaço de bolo pão de ló num prato branco.
 (Charles Deluvio/Unsplash)
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Há algumas hipóteses. O nome pode ter vindo de um confeiteiro alemão chamado Lot, o suposto criador da receita. Ou de “lot”, palavra em hebraico para “véu” ou “cobertura”. Seria uma referência à leveza da massa (ou ao fato de as pessoas cobrirem a sobremesa com um véu para protegê-la das moscas).

Existem furos nessas histórias, porém. O prato (que não é um pão, mas sim um bolo esponjoso feito com farinha, água, açúcar e ovos) tem influências italianas e portuguesas. Além disso, a receita original não era leve.

Caetano Galindo, professor de linguística na Universidade Federal do Paraná e autor do livro Na ponta da língua: O nosso português da cabeça aos pés, sugere uma outra hipótese, associada à expressão “tratar alguém a pão-de-ló”, que quer dizer acolher muito bem uma pessoa.

Segundo Galindo, a expressão provavelmente se originou da história bíblica de Ló, sobrinho de Abraão. Ló recebeu os anjos enviados por Deus para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra (culpa dos muitos pecados cometidos pelos seus cidadãos). “Ló teria sido o único a acolhê-los, a tratá-los bem – e a lhes oferecer pão”, diz o professor.

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Pela boa ação, Ló e sua família puderam fugir da destruição. “As referências bíblicas são muito fortes na nossa cultura”, diz Galindo, que acredita que o ditado pode ter ajudado a batizar o bolo. “É algo especial, uma iguaria que se oferece.”

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“Mas, para ser sincero, é possível que jamais saibamos a explicação correta. Várias das hipóteses podem ter se cruzado ao longo do tempo, uma reforçando a outra. Isso acontece com frequência na história das palavras.”

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