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Ciência

Para onde vai a tinta da tatuagem removida a laser?

Algumas partículas ficam com você pelo resto da vida.

Por Maria Clara Rossini 2 set 2026, 14h00 | Atualizado em 2 set 2026, 15h04
Um homem de camiseta branca tem uma tatuagem de adaga com rosa no braço esquerdo, enquanto um profissional de saúde, usando luva e jaleco, segura um aparelho de remoção a laser próximo à tatuagem.
 (Connect Images/Getty Images)
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Para os gânglios linfáticos, também chamados de linfonodos. São estruturas em formato de feijão que estão espalhadas pelo corpo todo, mas se concentram principalmente no pescoço, nas axilas e na virilha. As partículas de tinta podem passar pelos linfonodos, serem quebradas e eliminadas pela urina. Ou, no caso de partículas maiores, elas podem simplesmente se acumular nos gânglios e permanecer lá pelo resto da vida.

Ao fazer uma tatuagem, sua pele é perfurada centenas de vezes por segundo por uma agulha, que deposita a tinta na derme. Lá, seu sistema imune identifica as partículas de tinta como um corpo estranho, e tenta destruí-las. Os macrófagos, que são células de defesa, absorvem a tinta e tentam dissolvê-la dentro de si. Não dá certo: as partículas ficam para sempre presas dentro das células. Já os fibroblastos, células que dão estrutura à pele, também absorvem uma parte do pigmento. É por isso que a tatuagem permanece no lugar onde foi feita, sem se espalhar pelo corpo.

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Para remover uma tatuagem, é necessário fazer o que os seus macrófagos não deram conta: destruir as partículas de tinta. Isso é feito aplicando laser em altas frequências. Dependendo da cor da tinta, podem ser necessários diferentes lasers: pigmentos vermelhos são destruídos com lasers verdes, enquanto pigmentos verdes exigem lasers vermelhos, por exemplo.

O laser uesquenta as partículas de tinta na epiderme, fazendo com que elas atinjam temperaturas entre 200 °C e 600 °C (daí a ardência). As partículas se fragmentam em milhões de pedacinhos menores e super aquecidos.

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Uma parte da tinta é reabsorvida pelos macrófagos e transportada para os linfonodos por meio dos vasos do sistema linfático – que é uma espécie de segundo sistema circulatório. O destino das partículas maiores é ficar nos linfonodos para sempre. As menores seguem para o sangue, que será filtrado pelos rins. No fim, parte da tinta sai pela urina.

Uma outra parte da tinta, no entanto, passa pelo mesmo processo de antes, voltando a ficar “presa” na pele. É por isso que são necessárias algumas sessões de laser para eliminar totalmente o desenho.

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