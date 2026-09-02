Para onde vai a tinta da tatuagem removida a laser?
Algumas partículas ficam com você pelo resto da vida.
Para os gânglios linfáticos, também chamados de linfonodos. São estruturas em formato de feijão que estão espalhadas pelo corpo todo, mas se concentram principalmente no pescoço, nas axilas e na virilha. As partículas de tinta podem passar pelos linfonodos, serem quebradas e eliminadas pela urina. Ou, no caso de partículas maiores, elas podem simplesmente se acumular nos gânglios e permanecer lá pelo resto da vida.
Ao fazer uma tatuagem, sua pele é perfurada centenas de vezes por segundo por uma agulha, que deposita a tinta na derme. Lá, seu sistema imune identifica as partículas de tinta como um corpo estranho, e tenta destruí-las. Os macrófagos, que são células de defesa, absorvem a tinta e tentam dissolvê-la dentro de si. Não dá certo: as partículas ficam para sempre presas dentro das células. Já os fibroblastos, células que dão estrutura à pele, também absorvem uma parte do pigmento. É por isso que a tatuagem permanece no lugar onde foi feita, sem se espalhar pelo corpo.
Para remover uma tatuagem, é necessário fazer o que os seus macrófagos não deram conta: destruir as partículas de tinta. Isso é feito aplicando laser em altas frequências. Dependendo da cor da tinta, podem ser necessários diferentes lasers: pigmentos vermelhos são destruídos com lasers verdes, enquanto pigmentos verdes exigem lasers vermelhos, por exemplo.
O laser uesquenta as partículas de tinta na epiderme, fazendo com que elas atinjam temperaturas entre 200 °C e 600 °C (daí a ardência). As partículas se fragmentam em milhões de pedacinhos menores e super aquecidos.
Uma parte da tinta é reabsorvida pelos macrófagos e transportada para os linfonodos por meio dos vasos do sistema linfático – que é uma espécie de segundo sistema circulatório. O destino das partículas maiores é ficar nos linfonodos para sempre. As menores seguem para o sangue, que será filtrado pelos rins. No fim, parte da tinta sai pela urina.
Uma outra parte da tinta, no entanto, passa pelo mesmo processo de antes, voltando a ficar “presa” na pele. É por isso que são necessárias algumas sessões de laser para eliminar totalmente o desenho.