Por que a água da descarga desce em sentido horário?

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A água não desce sempre no mesmo sentido. E os motivos que a levam a girar ora assim, ora assado, são diversos. Mas a resposta é mais simples que entender as regras de privacidade do Facebook.

Herbert Alexandre João, do Laboratório de Ensino de Física da USP, diz que um dos principais fatores é o formato do vaso. Também influem a pressão da água, a instalação e a inclinação do piso. “Se a pressão mudar, o sentido pode ser outro”, exemplifica.

Sabe aquela história da água descer diferente conforme o hemisfério? Pois é: nada a ver. Faria sentido com um volume muito grande de água, mas sua privada certamente não preenche esse pré-requisito.

Existe, de fato, um fenômeno chamado efeito Coriolis que determina se algumas coisas vão girar no sentido horário ou antihorário. Mas ele só faz diferença em nossas vidas interferindo em processos que ocorrem numa escala muito maior – como os ventos na atmosfera da Terra.

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Explicando: nosso planeta é uma bola. Por isso, ele é mais largo na altura de Belém, pertinho da linha do Equador, do que de São Paulo, no Trópico de Capricórnio. Sendo assim, a Terra gira mais rápido em Belém. Mais precisamente, 130 km/h mais rápido.

Agora, ponha-se no lugar de uma massa de ar vinda de São Paulo, onde a Terra gira a 1.530 km/h, a caminho de Belém, que roda a 1.660 km/h. A superfície do planeta, se desloca cada vez mais rápido conforme você, massa de ar, se aproxima da capital paraense.

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Aí não tem jeito: você acaba ficando para trás, sendo arrastado no sentido oposto à rotação da Terra. Para o oeste. O nome disso é efeito Coriolis, e esses ventos se chamam alísios (em inglês, trade winds, “ventos do comércio”, porque eles ajudavam a navegação mercante).

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Sua privada, é claro, ainda precisa crescer um bocado na fila das louças para começar a apresentar semelhante comportamento.

Pergunta de Vinícius Matos, via Facebook. Resposta com a colaboração da Agência Fronteira.

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