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Ciência

Por que algumas aves balançam a cabeça conforme andam?

Ironicamente, esse é um truque para mantê-la o mais parada possível.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2023, 12h54 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Foto de um pombo na mão de uma pessoa.
 (Ben-Schonewille/Getty Images)
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A cabeça, na verdade, está tentando ficar parada. Cada vez que um pombo dá um passo, o pescoço se mantém travado enquanto o corpo se desloca para a frente.

O objetivo é estabilizar os olhos; mantê-los parados em relação ao ambiente. Mas é claro que o pescoço não estica indefinidamente para trás. Uma hora, a cabeça precisa vir junto. Nesse momento, o pombo move repentinamente o pescoço para frente e o trava na nova posição.

Assim, há dois movimentos acontecendo em paralelo: o corpo avança gradualmente, enquanto a cabeça para e avança em saltos. Seres humanos estabilizam o olhar de outro jeito, claro: movendo os olhos, como a Mona Lisa parece fazer.

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Outro motivo para essa oscilação toda é compensar a visão monocular. Os pombos têm os olhos posicionados dos lados da cabeça, e não na frente. Por isso, cada olho capta um trecho da paisagem, mas os campos de visão não se sobrepõe. E é a justamente a sobreposição, nos seres humanos, que nos permite ver em 3D.

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Isso dá vantagens: eles enxergam praticamente em 360º, o que lhes dá a capacidade de escapar de qualquer ameaça, vinda de qualquer direção. Em compensação, eles veem tudo plano, chapado. Balançar a cabeça é um jeito de contornar o problema de enxergar em 2D e adicionar perspectiva à experiência do mundo.

Pergunta de @carla22mf, via Instagram.

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Fonte: Marcos Rodrigues, Lab. de Ornitologia do Dep. Zoologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG); texto “Why do pigeons bob their heads when they walk?”, no site da Biblioteca do Congresso dos EUA.

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AVES
olhos
pombo doméstico
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