Por que as baratas morrem de barriga para cima?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Porque o peso do corpo é maldistribuído. A maior parte dos seus gramas está concentrada na parte superior do dorso. As patinhas finas delas (assim como as de moscas, besouros e outros insetos) precisam estar constantemente fazendo força para manter tudo em equilíbrio.

Quando os membros pedem arrego, o corpo tomba para a frente, deixando o cadáver de pernas pro ar. Basta um empurrãozinho, ou mesmo o menor dos espasmos, para resultar na cambalhota.

O mesmo efeito pode ser observado em insetos expostos a venenos que afetam o sistema nervoso. Os compostos usados em inseticidas domésticos, como organofosforados e carbamatos, atrapalham o funcionamento dos neurotransmissores, resultando em tremores, convulsões ou mesmo paralisia.

Pergunta de @tomioshi, via Instagram

Por que não podemos extinguir todos os mosquitos?