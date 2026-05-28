Por que as baratas morrem de barriga para cima?
Tem tudo a ver com o corpo desses bichos.
Porque o peso do corpo é maldistribuído. A maior parte dos seus gramas está concentrada na parte superior do dorso. As patinhas finas delas (assim como as de moscas, besouros e outros insetos) precisam estar constantemente fazendo força para manter tudo em equilíbrio.
Quando os membros pedem arrego, o corpo tomba para a frente, deixando o cadáver de pernas pro ar. Basta um empurrãozinho, ou mesmo o menor dos espasmos, para resultar na cambalhota.
O mesmo efeito pode ser observado em insetos expostos a venenos que afetam o sistema nervoso. Os compostos usados em inseticidas domésticos, como organofosforados e carbamatos, atrapalham o funcionamento dos neurotransmissores, resultando em tremores, convulsões ou mesmo paralisia.
Pergunta de @tomioshi, via Instagram