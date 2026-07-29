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Ciência

Por que as turbinas eólicas são brancas?

Não é pra combinar com as nuvens do céu.

Por Rafael Battaglia 29 jul 2026, 12h00
Cinco turbinas eólicas brancas com pás giratórias em um campo de grama seca sob um céu azul claro, com montanhas ao fundo.
 (Vidar Nordli Mathisen/Unsplash)
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Para proteger o equipamento da luz do Sol. As cores branco e cinza-claro são as mais utilizadas porque são as que mais refletem a radiação solar, o que ajuda a reduzir o aquecimento da turbina. É o mesmo princípio de usar roupas claras no verão para se manter fresquinho.

“As pás recebem revestimentos de alta tecnologia, capazes de suportar anos de exposição ao sol, chuva, vento, poeira e até o impacto constante de gotas de água [presentes no ar] em alta velocidade”, diz o engenheiro Leonardo Alves, gerente regional de O&M (Operação & Manutenção) em geração eólica da Auren Energia. “É uma tinta muito mais resistente do que as usadas em construções comuns.”

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As turbinas eólicas (também chamadas de aerogeradores) são construídas para durar de 20 a 30 anos (considerando, claro, eventuais reparos e substituições de peças internas). Protegê-las do superaquecimento ajuda a aumentar a vida útil da estrutura.

Além disso, a cor clara também torna as turbinas mais visíveis para pilotos e controladores de tráfego aéreo. “Embora não exista uma regra mundial que determine isso, os órgãos de aviação de diversos países recomendam o uso do branco e do cinza-claro, então com o tempo isso virou o padrão para a indústria”, diz Felipe. 

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