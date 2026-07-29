Por que as turbinas eólicas são brancas?

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Para proteger o equipamento da luz do Sol. As cores branco e cinza-claro são as mais utilizadas porque são as que mais refletem a radiação solar, o que ajuda a reduzir o aquecimento da turbina. É o mesmo princípio de usar roupas claras no verão para se manter fresquinho.

“As pás recebem revestimentos de alta tecnologia, capazes de suportar anos de exposição ao sol, chuva, vento, poeira e até o impacto constante de gotas de água [presentes no ar] em alta velocidade”, diz o engenheiro Leonardo Alves, gerente regional de O&M (Operação & Manutenção) em geração eólica da Auren Energia. “É uma tinta muito mais resistente do que as usadas em construções comuns.”

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As turbinas eólicas (também chamadas de aerogeradores) são construídas para durar de 20 a 30 anos (considerando, claro, eventuais reparos e substituições de peças internas). Protegê-las do superaquecimento ajuda a aumentar a vida útil da estrutura.

Além disso, a cor clara também torna as turbinas mais visíveis para pilotos e controladores de tráfego aéreo. “Embora não exista uma regra mundial que determine isso, os órgãos de aviação de diversos países recomendam o uso do branco e do cinza-claro, então com o tempo isso virou o padrão para a indústria”, diz Felipe.

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