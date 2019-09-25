Por que café frio é tão ruim?
Porque ele parece mais amargo. Mas é só ilusão, mesmo.
Porque ele parece mais amargo. Mas é só ilusão. Não são as moléculas do café que mudam, e sim a forma como as percebemos. O calor disfarça o sabor; a temperatura ambiente ressalta. Temos mais dificuldade em identificar o gosto de qualquer comida quando ela está muito quente ou muito fria. Os receptores são mais sensíveis entre 20° e 35°C. A razão provavelmente é evolutiva: nossos ancestrais não tinham geladeira nem micro-ondas. Todo alimento era consumido basicamente nessa faixa.
O café contemporâneo é servido a uns 90°C. Além de minimizar a percepção, a temperatura no talo nos distrai da amargura – focamos muito mais no aroma e na sensação gostosa do líquido quentinho do que no gosto em si. Outra forma popular de consumir café entre os hipsters é gelado – e o frio esconde o sabor, exatamente como o calor.
Fonte: Heat as a Factor in the Perception of Taste, Smell, and Oral Sensation, de Barry G. Green.