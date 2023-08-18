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Ciência

Por que é tão difícil se equilibrar em um pé de olhos fechados?

A visão determina o quanto você está inclinado em relação ao horizonte.

Por Maria Clara Rossini 18 ago 2023, 06h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Foto aproximada de mulher se alongando.
 (Xavier Lorenzo/Getty Images)
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Por que é tão difícil se equilibrar em um pé de olhos fechados? Priorizar nos meus resultados Google

O equilíbrio do corpo é mantido pela integração de três sistemas: a visão, a sensação nas plantas dos pés e articulações (propriocepção) e o sistema vestibular. O cérebro recebe e combina a informação sensorial de todos eles para não te deixar cair. Por isso, a alteração em qualquer um desses sistemas já dificulta o equilíbrio.

A visão determina como seu corpo está posicionado em relação ao horizonte. (Uma dica para se equilibrar em um pé é justamente olhar para um ponto fixo no horizonte). Já os músculos dos pés detectam mudanças de pressão e movimento do corpo – você percebe se está cambaleando para um lado ou para o outro.

O sistema vestibular está relacionado a uma estrutura em forma de caracol que fica dentro do ouvido, chamada “labirinto”. Ela informa a posição da cabeça em relação ao corpo, se estamos girando ou se movimentando (você não precisa manter os olhos abertos para perceber que está em um gira-gira, por exemplo). A labirintite, um distúrbio que causa vertigem e tontura, ocorre quando há inflamação do labirinto.

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Juntos, a visão e o sistema vestibular são responsáveis por estabilizar a imagem na retina e orientar o olho na órbita constantemente. Essa integração é chamada reflexo vestíbulo oculomotor.

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À medida que envelhecemos, as estruturas do labirinto começam a se deteriorar – fazendo com que nosso corpo perca o equilíbrio com mais facilidade. Não à toa, quedas são a segunda maior causa de mortes acidentais no mundo, atrás dos acidentes de trânsito. Por isso, vale trabalhar o equilíbrio enquanto jovem e redobrar os cuidados quando estiver mais velho.

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Pergunta de @oliveiramarilaine, via Instagram.

Fonte: Miguel Angelo Hyppolito, professor da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto.

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TAGS:
cérebro
equilíbrio
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