Por que é tão difícil se equilibrar em um pé de olhos fechados?

O equilíbrio do corpo é mantido pela integração de três sistemas: a visão, a sensação nas plantas dos pés e articulações (propriocepção) e o sistema vestibular. O cérebro recebe e combina a informação sensorial de todos eles para não te deixar cair. Por isso, a alteração em qualquer um desses sistemas já dificulta o equilíbrio.

A visão determina como seu corpo está posicionado em relação ao horizonte. (Uma dica para se equilibrar em um pé é justamente olhar para um ponto fixo no horizonte). Já os músculos dos pés detectam mudanças de pressão e movimento do corpo – você percebe se está cambaleando para um lado ou para o outro.

O sistema vestibular está relacionado a uma estrutura em forma de caracol que fica dentro do ouvido, chamada “labirinto”. Ela informa a posição da cabeça em relação ao corpo, se estamos girando ou se movimentando (você não precisa manter os olhos abertos para perceber que está em um gira-gira, por exemplo). A labirintite, um distúrbio que causa vertigem e tontura, ocorre quando há inflamação do labirinto.

Juntos, a visão e o sistema vestibular são responsáveis por estabilizar a imagem na retina e orientar o olho na órbita constantemente. Essa integração é chamada reflexo vestíbulo oculomotor.

À medida que envelhecemos, as estruturas do labirinto começam a se deteriorar – fazendo com que nosso corpo perca o equilíbrio com mais facilidade. Não à toa, quedas são a segunda maior causa de mortes acidentais no mundo, atrás dos acidentes de trânsito. Por isso, vale trabalhar o equilíbrio enquanto jovem e redobrar os cuidados quando estiver mais velho.

Pergunta de @oliveiramarilaine, via Instagram.

Fonte: Miguel Angelo Hyppolito, professor da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto.