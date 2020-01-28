Por que eu fico enjoada quando passo muito tempo sem comer?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Um motivo é o acúmulo de ácido clorídrico no estômago. O órgão continua produzindo suco gástrico mesmo sem ter nada para digerir. Se esse caldinho com pH 2 acabar subindo para o esôfago, você terá refluxo e vontade de vomitar.

Mas não é todo mundo que enjoa quando fica sem comer. Em geral, isso acontece só quando há ingestão de álcool ou o uso indevido de algum medicamento. As pessoas mais sensíveis a variações nos níveis hormonais também podem chamar o Hugo por causa da liberação excessiva da grelina, o hormônio responsável pela fome.

Por fim, seu cérebro consome 25% da energia do corpo. Quando ele fica sem combustível, é de se esperar que você se sinta mal.

Pergunta de Mariele Castro, Teresina, PI

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Fonte: Drs. Renato Zilli, Jorge Costa Filho, Aldo Cesar Pinto e Gabriel Rodrigues Neto.