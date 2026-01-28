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Ciência

Por que guardamos a Super Bonder na geladeira?

Spoiler: você não precisa guardá-la na geladeira. Há jeitos melhores de preservar a cola.

Por Maria Clara Rossini 28 jan 2026, 12h00
Imagem, em fundo branco, de uma mão masculina segurando um pequeno frasco de cola.
 (Claylib/Getty Images)
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Não é necessário guardar a Super Bonder na geladeira. O mais importante é fechar bem a tampa após usá-la. As super colas são ativadas pela umidade – para evitar que ela endureça e grude dentro do tubinho, deve ser vedada e guardada em um local seco e com baixas temperaturas. Muitas pessoas usam a geladeira, mas qualquer lugar relativamente seco e fresco já serve.

O que caracteriza as super colas, como a marca Super Bonder, é a molécula éster de cianoacrilato em sua composição. Dentro da embalagem, o líquido tem várias moléculas soltas, chamadas “monômeros”. Ao aplicar a cola, esse líquido preenche os poros e frestas das superfícies que serão coladas. Em seguida, ela se solidifica formando “polímeros”, que são longas cadeias de moléculas.

A transformação de monômeros em polímeros é o segredo por trás da adesão da super cola. A reação ocorre quando o íon hidróxido, formado a partir do vapor d’água, se liga ao éster de cianoacrilato. Isso “ativa” um carbono para interagir com o de outras moléculas, formando a cadeia. Como o ar atmosférico está cheio de umidade, basta expor a cola ao ar para vê-la funcionar.

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Para evitar que a cola endureça e grude dentro do tubinho, a embalagem deve ser vedada e guardada em um local seco e arejado. Mais importante do que o local de armazenamento é limpar bem o bico aplicador antes de fechá-lo. A tampa é projetada para vedar o tubinho, evitando que entre umidade na embalagem. Resquícios de cola no bico aplicador podem bloquear essa vedação, fazendo com que o líquido endureça por dentro. Se possível, guarde o tubinho na vertical, com o bico para cima.

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Caso você acabe grudando os próprios dedos com a super cola, use acetona para removê-la: esse composto dissolve os polímeros, enfraquecendo a adesão. 

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TAGS:
cola
Química
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