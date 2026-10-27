Por que o cuco foi escolhido como o pássaro do relógio?

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Um dos motivos é a presença desse pássaro na região em que surgiu o relógio. “Cuco” é um termo geralmente usado para se referir a aves da família Cuculidae, que abrange mais de 140 espécies distintas. Uma delas é o cuco-canoro (Cuculus canorus), pássaro que faz o barulho característico (coo-coo) e inspira os relógios cucos.

O cuco-canoro é um animal migratório encontrado na Europa, Ásia e parte da África. Ele é especialmente comum na Floresta Negra, a região da Alemanha onde nasceram os relógios cucos. O pássaro migra para longe durante o inverno alemão e reaparece nos meses quentes, e por isso seu canto é associado à chegada da primavera.

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Outro motivo é a simplicidade do canto do cuco. Seu som é composto por apenas duas notas: uma mais aguda seguida por outra mais grave. A simplicidade torna mais fácil reproduzir esse barulho de forma mecânica, como é feito pelo relógio. Os modelos clássicos utilizam um sistema de foles que empurra o ar através de apitos de madeira, criando as duas notas características.

A origem exata dos relógios cuco é incerta. Mas sabemos que sua fabricação e venda se popularizaram na metade do século 18, servindo como um ganha-pão extra para os camponeses artesãos da Floresta Negra. O relojoeiro Franz Anton Ketterer, famoso na época, é apontado como um dos possíveis inventores do relógio cuco, embora essa teoria não seja confirmada.

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No final das contas, o canto do pássaro cuco reúne aquilo que se espera de um som que anuncia as horas: é fácil de reproduzir mecanicamente, está associado à passagem do tempo, e é curto e simples o suficiente para não ser enjoativo de escutar.

Pergunta de Robson Vilanova Ilha, São Sepé (RS).

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