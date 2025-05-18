Por que o tubarão-martelo tem a cabeça no formato de… bem, martelo?

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Uma coisa o Oráculo e os biólogos podem te dizer com certeza: não é para martelar.

O cefalofólio – esse é o nome técnico do cabeção – provavelmente evoluiu para aguçar a visão do animal. A posição dos olhos, nas extremidades, permite que ele tenha visão 360° no plano vertical. Os bichões veem, ao mesmo tempo, tudo que está rolando acima e abaixo deles.

A visão, porém, não é o único sentido beneficiado. Na parte de baixo da cabeça dos tubarões-martelo há órgãos chamados de ampolas de Lorenzini. Esses poros sensíveis são eletrorreceptores, que identificam as presas pelo sinais elétricos dos neurônios de seu sistema nervoso. Todos os tubarões têm ampolas, mas na cabeça maior cabem mais poros – o que aumenta a eficácia do GPS de comida.

Além de ajudar com a visão e com as habilidades de caça, algumas pesquisas também sugerem que o cabeção chato é hidrodinâmico, útil para manobrar rapidamente quando o tubarão-martelo está deslizando atrás de presas.

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Pergunta de Sofia Kercher, repórter da Você S/A.

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Fonte: artigo “Enhanced visual fields in hammerhead sharks”, por D. M. McComb e outros.