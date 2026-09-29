Por que os gatos brincam de lutinha?

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Esse tipo de brincadeira não fica só entre os felinos: é comum à muitos mamíferos e é essencial para o desenvolvimento social, motor e para a criação de vínculos. As lutinhas costumam ser mais frequentes na infância, quando os animais estão aprendendo e têm mais energia para gastar, além de estarem criando suas primeiras relações.

“Quando a gente observa dois gatos brincando de lutinha, existe ali uma espécie de treinamento e de teatro que reproduz comportamentos que são importantes para a sobrevivência”, explica Francisco Cabral, doutor em psicologia comportamental e especialista em etologia (estudo dos comportamentos dos animais). “Há um aprendizado através da simulação de movimentos e comportamentos de ataque, de mordida, de se esconder.”

Para que servem os bigodes dos gatos?

Os movimentos das lutinhas geralmente são parecidos com os da vida cotidiana, como de caça e confronto com outros animais.

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Para separar uma lutinha amigável – o famoso “cinco minutos sem perder a amizade” – de uma briga de verdade, é preciso observar com atenção o contexto e a linguagem corporal dos animais.

Em brigas, os gatos mordem com força, arrancam pelos, ficam com as orelhas para trás, podem se arrepiar para parecerem maiores e fazer sons fora do comum. Em geral, antes da briga há uma troca de olhares tensa, com o rabo para baixo e a coluna curva.

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“Já na brincadeira há uma troca de papéis: um realiza um movimento e outro responde, e vai fluindo. Numa briga pode ser que tenha um dominante, que domina mais os movimentos”, acrescenta Cabral.

A dinâmica das lutinhas felinas pode ser muito familiar para quem cresceu com irmãos – para os humanos, ficam faltando as garras retráteis e as sete vidas.

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Pergunta de Tuzz, São Paulo (SP).

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