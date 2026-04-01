Posso fabricar o meu próprio caixão para ser enterrado?

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Introdução É possível escolher o caixão, mas há regras rigorosas. Leis federais, municipais e normas sanitárias exigem que o caixão impeça vazamentos e contaminação. Dimensões e materiais também são controlados para garantir segurança e compatibilidade com a infraestrutura funerária.

Principais Tópicos





Caixões devem seguir leis federais e municipais, além de normas sanitárias para evitar contaminação. Não há formato ou material padrão obrigatório, mas há restrições, como a proibição de metal em certos casos. Anvisa e decretos locais exigem caixões resistentes, impermeáveis e com fundo biodegradável (SP). Caixões artesanais precisam de testes e certificações que comprovem sua conformidade e segurança. Dimensões são cruciais: o caixão precisa caber no veículo funerário, cova ou gaveta do cemitério.

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Sim, mas o caixão precisa estar de acordo com leis federais e municipais, normas sanitárias e ambientais, além de regras específicas de funerárias e cemitérios.

A principal preocupação é sanitária: o caixão deve impedir o vazamento de líquidos, gases e odores provenientes do corpo, evitando a contaminação do solo, do ar, de trabalhadores do serviço funerário e do lençol freático.

O modelo sextavado é o formato tradicional do caixão, mas ele não é obrigatório. Também não é preciso ter um tamanho ou material específico. No município de São Paulo, o Decreto nº 59.196/2020 estabelece que a urna funerária deve ter dimensões adequadas para conter o corpo (ou partes dele) e fundo confeccionado com material biodegradável.

Já a Anvisa estabelece que a urna deve ser “resistente e impermeável”. Os CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) proíbem o sepultamento em caixão de material metálico, com exceção dos casos de corpos embalsamados ou exumados.

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Para ser utilizado, um caixão artesanal deve passar por testes, laudos técnicos e certificações que comprovem que atende a esses requisitos e não representa risco à saúde pública.

Há também uma questão logística. As dimensões não podem fugir muito do padrão de mercado (sextavado, quadrado, P, M, G, GG…). Isso acontece porque o caixão precisa caber no veículo funerário, na cova ou na gaveta do cemitério. Se for grande demais ou tiver formato incompatível, simplesmente não vai caber.

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Pergunta de Silvestre Rizzatto, via email

Fontes: Mirian Gomes, advogada e gerente do Regulatório da funerária Velar; Thomaz Bignotto, diretor de Marketing da indústria de urnas Bignotto.