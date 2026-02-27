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Ciência

Quais são os maiores ossos do mundo?

Fluentes em baleiês já sabem a resposta.

Por Rafael Battaglia 27 fev 2026, 12h02
Imagem de um enorme esqueleto de baleia azul exposto num museu.
 (Neon Wang/Unsplash)
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São as mandíbulas da baleia azul, que podem chegar a medir entre 5 m e 7 m. São os maiores ossos do maior animal que já existiu em toda a História do planeta: essa espécie, que habita os oceanos há pelo menos 3 milhões de anos, pode chegar até 30 metros de comprimento e pesar 200 toneladas. 

Abaixo das mandíbulas dessas baleias ficam as pregas ventrais: estrias que expandem o papo como uma sanfona e permitem que elas abram um bocão, capaz de engolir até 70 mil litros de água. Tudo para capturar pequenos crustáceos chamados de krills, a base da dieta delas. Em um dia, as baleias-azuais comem de 4 a 6 toneladas de krill. Numa só bocada, são 150 mil calorias de uma vez.

O que torna cachorros agressivos ou medrosos, segundo a ciência

Ilustração, em fundo cinza, de uma cobra.
(Rafaela Reis/Superinteressante)
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Humanos têm 206 ossos no corpo. Baleizas-azuis; 356. Mas as campeãs nesse quesito são as cobras. As do gênero python podem ter até 1.800 ossos.

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Ilustração, em fundo cinza, de um fêmur.

O nosso maior osso é o fêmur, que mede de 45 cm a 50 cm, em média. O recorde pertence ao alemão Julius Koch: seu fêmur tinha 76 cm de comprimento (e ele, 2,48 m de altura).

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Ilustração, em fundo cinza, de um musaranho.

O musaranho blindado e o musaranho são os únicos mamíferos com vértebras intertravadas – um reforço na coluna que permite aos roedores de 10 cm aguentarem um humano de 70 kg em cima deles.

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