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Ciência

Qual a função das sobrancelhas em humanos?

Ela impede que detritos, chuva e suor caiam no olho. Mas sua função principal é outra.

Por Diego Facundini 28 jan 2026, 14h00 | Atualizado em 5 Maio 2026, 10h52
Imagem, em close up, do olho e sobrancelha de uma garota ruiva.
 (Coffee And Milk/Getty Images)
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Expressar emoções, principalmente. Nossas taturanas impedem que detritos, suor e chuva caiam nos olhos, mas sua principal vantagem é social. Os pelos e a musculatura que fazem parte da sobrancelha contribuem para a comunicação não verbal.

A linguagem de sinais deixa isso na cara: enquanto as mãos se mexem e os gestos vão compondo frases, a sobrancelha também não para quieta, e vai ajudando a dar o tom do que está sendo comunicado.

Darwin já cantava essa bola. Desde o século 19, o pai do evolucionismo apontava que a elevação das sobrancelhas poderia servir para sinalizar terror e medo. Ler as pequenas oscilações da testa como sinal de simpatia ou hostilidade nos ajudou a formar laços e sobreviver.

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Além disso, a pelugem também ajuda a reconhecer os rostos de cada um com mais precisão e diferenciar os sexos – uma vez que, por fatores hormonais, pessoas do sexo masculino tendem a ter testas mais protuberantes.

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Esse traço chega a vazar para outros animais: os cães desenvolveram músculos faciais que facilitam a comunicação com humanos, algo que os lobos não têm. Cães que conseguem levantar as sobrancelhas têm uma chance maior de serem adotados.

Estudos recentes sugerem que foi justamente essa expressividade que levou nossos ancestrais a desenvolverem uma testa capaz de movimentos variados e sutis. Espécies de humanos já extintas, como os neandertais, tinham uma testa bem mais protuberante. A hipótese é que esse formato botava mais medo e servia para mostrar dominância aos outros indivíduos.

No Homo sapiens, o desenvolvimento do cérebro e o encolhimento do rosto deu o pontapé que inverteu a lógica: a face achatou, a testa esticou e a vantagem virou ter um rostinho mais amigável.

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Pergunta de Luis Gustavo Lemes, de Londrina (PR)

Fontes: Supraorbital morphology and social dynamics in human evolution, The evolutionary advantage of having eyebrows e The Role of Eyebrows in Face Recognition

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TAGS:
anatomia
evolução
expressão
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