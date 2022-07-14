A probabilidade mais difundida é a de que, a cada 10 mil trevos, um teria quatro folhas. Mas a resposta é mais complicada do que parece. Uma análise de 2017 contou 5,7 milhões de trevos em seis países e sugere um novo número: a cada 5.076 trevos normais, um teria a quarta folha. É uma chance equivalente a fazer a quina da Mega Sena com uma aposta de dez números.

A mutação do quarto folíolo é genética, claro, mas o ambiente também tem dedo nisso. Apesar de muitos trevos nascerem com os genes para a quarta folha, eles só se expressam se condições do meio, como temperatura e luminosidade, estiverem a favor. A exata interação entre esses fatores ainda intriga os cientistas e mantém o trevo de quatro folhas como um achado reservado aos sortudos.

Pergunta de joao_hen_, via Instagram

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