Se a maioria dos trevos tem 3 folhas, qual a probabilidade de nascer um trevo de 4 folhas?
Os cientistas que chegaram a uma resposta analisaram mais de 5 milhões de trevos. Confira o resultado.
A probabilidade mais difundida é a de que, a cada 10 mil trevos, um teria quatro folhas. Mas a resposta é mais complicada do que parece. Uma análise de 2017 contou 5,7 milhões de trevos em seis países e sugere um novo número: a cada 5.076 trevos normais, um teria a quarta folha. É uma chance equivalente a fazer a quina da Mega Sena com uma aposta de dez números.
A mutação do quarto folíolo é genética, claro, mas o ambiente também tem dedo nisso. Apesar de muitos trevos nascerem com os genes para a quarta folha, eles só se expressam se condições do meio, como temperatura e luminosidade, estiverem a favor. A exata interação entre esses fatores ainda intriga os cientistas e mantém o trevo de quatro folhas como um achado reservado aos sortudos.
Pergunta de joao_hen_, via Instagram