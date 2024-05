Qual ator mais interpretou o presidente dos EUA?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

O campeão é provavelmente Joseph Crehan (1883-1966), que atuou nove vezes como Ulysses S. Grant, o 18º presidente dos EUA. Antes de chegar a esse posto, Grant foi chefe do exército americano durante a Guerra Civil, travada contra os estados confederados do sul do país.

Outro ator que merece destaque é Francis Ford, que interpretou Abraham Lincoln (presidente dos EUA durante a Guerra Civil) em oito filmes mudos entre 1912 e 1915 – alguns dos quais ele também dirigiu.

Francis foi um dos pioneiros do cinema americano, mas quem acabou famoso foi o seu irmão mais novo, John Ford, um dos grandes nomes da chamada Era de Ouro de Hollywood. John dirigiu mais de 150 filmes, ganhou seis Oscars e comandou clássicos do gênero western, como Rastros de Ódio (1956) e O Homem que Matou o Facínora (1962). Francis, por outro lado, trabalhou como ator coadjuvante durante a maior parte da carreira.

Abraham Lincoln é o presidente americano que mais vezes foi representado nas telas, segundo um levantamento da revista Slate. Em segundo lugar vem George Washington, o primeiro comandante do país – e o primeiro também a aparecer nas telas, em um curta de 1909. Grant, personagem recorrente em westerns, aparece em terceiro.

Figuras carimbadas

Vários atores também adotaram um presidente para chamar de seu. Nas décadas de 1930 e 1940, Sidney Blackmer interpretou Theodore Roosevelt seis vezes. Mais recentemente, Brett Stimely deu vida a John F. Kennedy em quatro filmes – entre eles, Watchmen (2009) e Transformers: O Lado Oculto da Lua (2011).

Há também quem já tenha interpretado mais de um presidente americano. Anthony Hopkins, Paul Giamatti, Robin Williams são exemplos de atores que já viveram dois chefes de Estado distintos. Mas vale destacar o trabalho de um artista menos conhecido que eles, Hal Holbrook (1925-2021). Holbrook atuou seis vezes como o chefe dos EUA: uma como John Adams, três como Lincoln e, de quebra, duas como presidentes fictícios. Ganhou o cartão-fidelidade da Casa Branca.

Pergunta de @coentrodaniel, via Instagram

