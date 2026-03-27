Qual dos grandes primatas tem os maiores genitais?

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Introdução Somos todos da família Hominidae, “primos” de grandes primatas como chimpanzés e gorilas. Apesar da alta semelhança genética, desenvolvemos traços anatômicos e comportamentos sexuais únicos, moldados por milhões de anos de seleção natural. Veja o gráfico que compara genitais e tamanho corporal de bonobos, gorilas, chimpanzés e orangotangos.

Principais Tópicos





A família Hominidae: humanos e grandes primatas como chimpanzés e gorilas são ‘primos’ evolutivos. Proximidade genética: Compartilhamos até 98,8% do DNA com bonobos e chimpanzés. Traços únicos humanos: Nossos genitais e seios são proporcionalmente maiores que os de outras espécies Hominidae. Evolução dos traços: Essas características são resultado de milhões de anos de seleção natural.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Independentemente do seu sobrenome, se você for humano, pertence também à outra família: a Hominidae. Esse grupo e composto por uma seleta de grandes primatas que, na grande arvore genealógica da evolução, são nossos primos.

Os primeiros animais dessa família, os chamados hominídeos, surgiram entre 15 milhões e 20 milhões de anos atrás. Muitas espécies já foram extintas – algumas que você já deve ter ouvido falar, como o Homo erectus.

Hoje, ainda vivem animais de oito espécies de hominídeos, que são divididos em quatro gêneros: os humanos, no gênero Homo; os chimpanzés e bonobos, no gênero Pan; duas espécies de gorilas, no gênero Gorilla; e três espécies de orangotangos, do gênero Pongo.

A lista está em ordem de proximidade genética com os humanos: somos mais aparentad0s dos bonobos e chimpanzés, com 98,8% do DNA idêntico. Com os gorilas, nossa semelhança é de 98,3%, e, com os orangotangos, 97%.

Falando assim, a diferença entre os números pode até parecer pequena. Na prática, esses numerozinhos são o que separam e diferenciam as espécies em uma série de traços, hábitos e particularidades.

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Isso, naturalmente, inclui a anatomia e os comportamentos sexuais. Acompanhe no infográfico abaixo: os humanos têm genitais masculinos e femininos e seios proporcionalmente maiores aos das outras espécies.

Não existe uma resposta única para justificar: esses traços foram acumulados durante milhões de anos de seleção natural. Daí pode se compreender que os traços representam algum tipo de vantagem competitiva – ou, pelo menos, são indiferentes.

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Pesquisadores acreditam que o comprimento do pênis humano pode ser relacionado com a otimização da transferência de esperma em contextos de competição sexual – mas estudos (1) também apontam correlações entre pênis maiores com maior atratividade para fêmeas e percepção de agressividade pelos machos.

Fontes gráfico retirado do livro The Cradle of Humanity, de Mark Maslin; artigo (1) “Experimental evidence that penis size, height, and body shape influence assessment of male sexual attractiveness and fighting ability in humans”.

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