Qual é a lei mais antiga ainda vigente no Brasil?
Não há uma resposta definitiva, porque uma lei pode deixar de valer mesmo sem que outra a revogue expressamente. Mas nós encontramos algumas candidatas.
Não há uma resposta definitiva, porque uma lei pode deixar de valer mesmo sem que outra a revogue expressamente. É a chamada “revogação tácita”: quando uma regra nova é incompatível com a anterior, prevalece a mais recente. Geralmente, o legislador escreve apenas “revogam-se as disposições em contrário”, sem que haja uma menção explícita à lei anterior para este Oráculo consultar. (1)
Uma das candidatas mais seguras é o Código Comercial de 1850, promulgado durante o Império. Boa parte dele foi substituído pelo Código Civil, mas seus dispositivos sobre comércio marítimo continuam em uso. Eles tratam, por exemplo, das obrigações de donos de embarcações e da contratação de transporte por mar. (2)
Outra sobrevivente daquele ano é a Lei de Terras, relacionada a propriedades e às chamadas “terras devolutas”, que não pertencem a particulares e não são usadas pelo poder público. Ela apareceu numa disputa entre a Prefeitura de São Paulo e a União pela área do Campo de Marte, encerrada em 2022 depois de décadas de discussão. (3)
Existe ainda uma lei de 20 de outubro de 1823 que manteve temporariamente as leis portuguesas no Brasil recém-independente, enquanto não houvesse legislação nacional suficiente. Embora nunca tenha sido revogada expressamente, ela perdeu a função à medida que as normas brasileiras foram criadas. (4)
Pergunta de Leandro Rodrigues de Souza Azevedo, de Nova Floresta (PB)
Fontes: (1) lei “Lei de introdução às normas do direito brasileiro, art. 2º”, Câmara dos Deputados; (2) lei “Código Comercial (1850)”, Câmara dos Deputados; (3) lei “Lei de Terras (1850)”, Câmara dos Deputados; (4) lei “Lei de 20 de outubro de 1823”, Câmara dos Deputados.