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Introdução Apontar a lei mais antiga do Brasil ainda em vigor não é simples devido à revogação tácita. Contudo, normas imperiais de 1850, como partes do Código Comercial e a Lei de Terras, sobrevivem até hoje e continuam solucionando disputas jurídicas modernas. Conheça essas sobreviventes históricas.

Principais Tópicos





O conceito de revogação tácita dificulta definir com precisão a regra ativa mais antiga Trechos do Código Comercial de 1850 sobre comércio marítimo continuam em pleno uso A Lei de Terras de 1850 ainda fundamenta disputas patrimoniais, como a do Campo de Marte Uma lei de 1823 herdada do período imperial perdeu a validade prática sem revogação formal

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Não há uma resposta definitiva, porque uma lei pode deixar de valer mesmo sem que outra a revogue expressamente. É a chamada “revogação tácita”: quando uma regra nova é incompatível com a anterior, prevalece a mais recente. Geralmente, o legislador escreve apenas “revogam-se as disposições em contrário”, sem que haja uma menção explícita à lei anterior para este Oráculo consultar. (1)

Uma das candidatas mais seguras é o Código Comercial de 1850, promulgado durante o Império. Boa parte dele foi substituído pelo Código Civil, mas seus dispositivos sobre comércio marítimo continuam em uso. Eles tratam, por exemplo, das obrigações de donos de embarcações e da contratação de transporte por mar. (2)

Outra sobrevivente daquele ano é a Lei de Terras, relacionada a propriedades e às chamadas “terras devolutas”, que não pertencem a particulares e não são usadas pelo poder público. Ela apareceu numa disputa entre a Prefeitura de São Paulo e a União pela área do Campo de Marte, encerrada em 2022 depois de décadas de discussão. (3)

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Existe ainda uma lei de 20 de outubro de 1823 que manteve temporariamente as leis portuguesas no Brasil recém-independente, enquanto não houvesse legislação nacional suficiente. Embora nunca tenha sido revogada expressamente, ela perdeu a função à medida que as normas brasileiras foram criadas. (4)

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Pergunta de Leandro Rodrigues de Souza Azevedo, de Nova Floresta (PB)

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Fontes: (1) lei “Lei de introdução às normas do direito brasileiro, art. 2º”, Câmara dos Deputados; (2) lei “Código Comercial (1850)”, Câmara dos Deputados; (3) lei “Lei de Terras (1850)”, Câmara dos Deputados; (4) lei “Lei de 20 de outubro de 1823”, Câmara dos Deputados.