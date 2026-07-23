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História

Qual é a língua mais antiga ainda falada no mundo?

Não existe uma resposta exata, mas há alguns bons candidatos.

Por Bruno Carbinatto 23 jul 2026, 14h00 | Atualizado em 23 jul 2026, 14h05
Placa de estação ferroviária amarela com o nome Nagercoil Town escrito em tâmil, hindi e inglês, em meio a coqueiros e montanhas distantes sob céu nublado.
 (Wirestock/Getty Images)
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Esta é uma pergunta difícil de responder porque línguas não têm datas de nascimento e de morte – e mudam drasticamente ao longo do tempo.

O português, por exemplo, é descendente do latim, mas não há uma data exata em que um idioma se tornou o outro. Da mesma forma, um americano dificilmente entenderia o inglês do século 11 – mesmo sendo, em teoria, a mesma língua. 

Além disso, as estimativas mais precisas são feitas a partir de registros por escrito. Uma língua pode ter sido falada por milênios antes de começar a ser escrita.

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Feitas as ressalvas, há alguns bons candidatos. A língua tâmil é falada por quase 90 milhões de pessoas hoje, no sul da Índia, no Sri Lanka e em Singapura. Os registros por escrito mais antigos desse idioma datam de 2.300 anos.

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Surpreendentemente, o tâmil moderno ainda tem semelhanças com a língua dos textos literários antigos. O idioma mudou, claro, mas menos do que se esperaria em uma história de dois milênios. Por isso, ele costuma levar o título.

As primeiras formas do idioma grego apareceram há 3,5 mil anos; já os registros mais antigos por escrito do chinês têm 3,2 mil anos. Dessa forma, eles são mais antigos que o tâmil. No entanto, eles são bem diferentes das línguas ainda faladas hoje na Grécia (14 milhões de falantes) e na China (1,4 bilhão de falantes, contando com suas variações).

O idioma hebraico tem uma cronologia curiosa: seus registros mais antigos remontam ao século 10 a.C. A língua, no entanto, foi abandonada no uso cotidiano entre os séculos 2 d.C. e 4 d.C., ficando restrita apenas a contextos religiosos. No século 19, um amplo movimento conseguiu “ressuscitar” a língua em uma versão moderna, que hoje é falada por cerca de 10 milhões de pessoas em Israel. 

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Parente do hebraico, o aramaico é uma língua semítica falada há pelo menos três mil anos – e foi, inclusive, o idioma de Jesus Cristo. Hoje, cerca de 1 milhão de pessoas ainda conversam em aramaico, quase todos da etnia assíria, em países como Iraque, Síria e EUA. 

O egípcio antigo, falado pelos faraós, foi uma das mais importantes da Antiguidade e também uma das mais registradas ao longo da História. Ela passou por várias fases e sobrevive, de certa forma, por meio do copta, considerado o último estágio desse idioma.

O copta surgiu a partir do século 3 d.C. Hoje, não há falantes nativos – os 120 milhões de egípcios falam uma variante do árabe. Mas a língua ainda tem uso litúrgico na Igreja Católica Copta e na Igreja Ortodoxa Copta, de modo que alguns padres e sacerdotes seguem aprendendo a ler e escrever no idioma (tal como o latim permanece na Igreja Católica Romana).

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Por fim, um último candidato a ser citado é o idioma basco, falado por 800 mil pessoas no País Basco, região no norte da Espanha. Ela é uma língua isolada – não tem nenhum parente conhecido –, a única do tipo de toda a Europa.

Não se sabe há quanto tempo o basco é falado, nem sua origem exata. Mas a hipótese mais aceita é que ela pode ser a última sobrevivente das línguas faladas no continente antes da chegada do proto-indo-europeu, que deu origem à enorme família linguística indo-europeia, que inclui as línguas latinas, germânicas, celtas, eslavas e até o persa do Irã e o hindi da Índia. Se for o caso, é possível que esse enigmático idioma esteja vivo há mais de 5 mil anos. 

Pergunta de Robson Falcão, via email

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