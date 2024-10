Qual é o país mais fumante do mundo?

O campeão é o menor país insular do mundo em área: Nauru, uma ilha de 21 km² no Oceano Pacífico. Essa é mais ou menos a área do município de Nilópolis, o menor do Rio de Janeiro. Os 10,6 mil habitantes, metade dos quais são fumantes (48%), também sofrem com uma das maiores incidências de sobrepeso (mais de 90% da população) e diabetes tipo 2 do mundo (mais de 30%).

Nauru tem uma história peculiar. No começo da década de 1980, essa ilhota tinha o maior PIB per capita do mundo graças à descoberta de minas de fosfato (um negócio lucrativo, mas que durou pouco). Ela também é famosa por abrigar um centro de detenção de imigrantes ilegais que tentam entrar na Austrália.

Sua localização isolada e tamanho diminuto tornam difícil importar alimentos de qualidade e essencialmente impossível produzir comida fresca em quantidades razoáveis. Boa parte da alimentação consiste em arroz branco e ultraprocessados enlatados; mortes precoces por problemas cardiovasculares e amputações por diabetes são comuns.