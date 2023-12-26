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História

Qual era o prédio mais alto que existia antes da invenção do elevador?

Não era bem um prédio: era uma igreja.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 dez 2023, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
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 (Wirestock/Getty Images)
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Qual era o prédio mais alto que existia antes da invenção do elevador? Priorizar nos meus resultados Google

Em 1852, ano em que Elisha Graves Otis inventou o elevador, a construção habitável mais alta do mundo não era um prédio: era a torre de 142 m da Catedral de Nossa Sra. de Estrasburgo, na França, que deteve o título até 1874 – quando foi ultrapassada por outra catedral, a Igreja de São Nicolau, em Hamburgo, com 147 m. No século 19 as igrejas ainda eram, via de regra, os prédios mais imponentes das cidades ocidentais. 

O primeiro prédio com elevador, terminado em 1857, tinha apenas 24 m de altura: era o edifício E. V. Haughwout, com cinco andares, localizado em Nova York. Considera-se que o primeiro arranha-céu foi a sede da empresa de máquinas de costura Singer, também em Nova York, com 205 m de altura e 41 andares (mas esse título muda conforme a definição de arranha-céu que se adota). 

Por 3,8 mil anos, até 1311, a estrutura mais alta do mundo foi a Pirâmide de Gizé, com 137 m. Mas ela não conta como prédio porque não foi construída com o intuito de abrigar gente. Não gente viva, pelo menos: elas são túmulos gigantescos. A Torre Eiffel, os obeliscos e outros monumentos que já detiveram o título de construção mais alta do mundo também não entram no ranking por não contarem como prédios.

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Pergunta de @thggomes, via Instagram.

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Engenharia
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