Qual o tempero mais caro do mundo?

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O açafrão derivado da flor do Crocus sativus leva o título, com um quilo saindo pela bagatela de R$97 mil no varejo. Aqui no Brasil, o nome “açafrão” muitas vezes é usado para se referir a cúrcuma ou açafrão-da-terra, um tempero em pó alaranjado que é bem mais barato.

O açafrão verdadeiro é obtido a partir da extremidade pegajosa do órgão reprodutivo da flor, chamado estigma. Os estigmas desidratados dão uma aparência de palha à especiaria, apesar da cor vermelha intensa.

Cada kg de açafrão é composto por cerca de 440 mil estigmas, retirados a mão de 150 mil flores – um trabalho que leva aproximadamente 40 horas.

A Crocus sativus pode ter sido domesticada por humanos a partir de uma variante selvagem no século 7 a.C, na região da Síria. Com o tempo, a espécie se espalhou pela Eurasia, Norte da África, América do Norte e Oceania. Hoje, 90% da produção mundial vem do Irã.

Ao longo dos últimos 3.500 anos, o açafrão já foi usado como tempero, perfume, pigmento e até remédio – embora não haja evidências científicas conclusivas sobre sua eficácia.

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Supostamente, Cleópatra utilizava açafrão para banhos de banheira luxuosos, enquanto Alexandre, O Grande, o usava para limpar suas feridas do campo de batalha. No século 1, o imperador Nero exigia que o açafrão fosse borrifado pelas ruas de Roma quando ele fosse passar, e, 1400 anos depois, o chá de açafrão era usado para tratar a peste bubônica.

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