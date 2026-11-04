Qual país tem a menor idade legal para comprar álcool?

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Depende do álcool. Alguns países consideram idades diferentes dependendo do tipo de bebida: cerveja, vinho ou destilados. Também há diferenças entre apenas comprar a bebida, sem consumi-la no local (por exemplo, no supermercado); e comprá-la para consumir na hora (bares e restaurantes).

O menor limite é o da Costa do Marfim, onde crianças de 14 anos podem comprar cerveja legalmente nos mercados. Mas é necessário ter 18 anos para comprar vinho e destilados.

Na República Centro-Africana, a idade legal para comprar cerveja é 15 anos. Com 16 anos, você já consegue comprar cerveja na Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Suíça e outros países. Abaixo, veja as idades legais para comprar cerveja ao redor do mundo.

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Alguns países não tem uma legislação específica para álcool, e portanto não estabelecem uma idade mínima para compra. É o caso de Serra Leoa, Camboja e Guiné. No outro extremo, a maior idade legal para comprar cerveja é 25 anos, na Eritrea.

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No Brasil, é necessário ter 18 anos para comprar qualquer tipo de álcool.

A curiosa origem do Moscow Mule (que não é russo)

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