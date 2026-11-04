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Comportamento

Qual país tem a menor idade legal para comprar álcool?

Veja em qual país é possível comprar álcool aos 14 anos de idade.

Por Maria Clara Rossini 4 nov 2026, 06h00
Uma parede de garrafas de bebidas alcoólicas de diversas marcas, tamanhos e cores, com rótulos variados, iluminadas por trás, criando um brilho nas garrafas de vidro
 (Paolo Bendandi/Unsplash)
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Depende do álcool. Alguns países consideram idades diferentes dependendo do tipo de bebida: cerveja, vinho ou destilados. Também há diferenças entre apenas comprar a bebida, sem consumi-la no local (por exemplo, no supermercado); e comprá-la para consumir na hora (bares e restaurantes).

O menor limite é o da Costa do Marfim, onde crianças de 14 anos podem comprar cerveja legalmente nos mercados. Mas é necessário ter 18 anos para comprar vinho e destilados.

Na República Centro-Africana, a idade legal para comprar cerveja é 15 anos. Com 16 anos, você já consegue comprar cerveja na Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Suíça e outros países. Abaixo, veja as idades legais para comprar cerveja ao redor do mundo.

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Mapa-múndi colorido por idade mínima legal para compra de álcool, variando de sem dados a venda proibida. A legenda mostra cores para cada faixa etária, de 14 a 25 anos. Caixas de texto destacam informações como 16 anos na Alemanha, 14 anos na Costa do Marfim, 18 anos em Burkina Faso e 25 anos na Eritreia. Países como Serra Leoa não têm legislação específica. Fonte: Organização Mundial da Saúde
(Caroline Aranha/Superinteressante)

Alguns países não tem uma legislação específica para álcool, e portanto não estabelecem uma idade mínima para compra. É o caso de Serra Leoa, Camboja e Guiné. No outro extremo, a maior idade legal para comprar cerveja é 25 anos, na Eritrea.

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No Brasil, é necessário ter 18 anos para comprar qualquer tipo de álcool.

A curiosa origem do Moscow Mule (que não é russo)

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