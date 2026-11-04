Qual país tem a menor idade legal para comprar álcool?
Veja em qual país é possível comprar álcool aos 14 anos de idade.
Depende do álcool. Alguns países consideram idades diferentes dependendo do tipo de bebida: cerveja, vinho ou destilados. Também há diferenças entre apenas comprar a bebida, sem consumi-la no local (por exemplo, no supermercado); e comprá-la para consumir na hora (bares e restaurantes).
O menor limite é o da Costa do Marfim, onde crianças de 14 anos podem comprar cerveja legalmente nos mercados. Mas é necessário ter 18 anos para comprar vinho e destilados.
Na República Centro-Africana, a idade legal para comprar cerveja é 15 anos. Com 16 anos, você já consegue comprar cerveja na Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Suíça e outros países. Abaixo, veja as idades legais para comprar cerveja ao redor do mundo.
Alguns países não tem uma legislação específica para álcool, e portanto não estabelecem uma idade mínima para compra. É o caso de Serra Leoa, Camboja e Guiné. No outro extremo, a maior idade legal para comprar cerveja é 25 anos, na Eritrea.
No Brasil, é necessário ter 18 anos para comprar qualquer tipo de álcool.