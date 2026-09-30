Quando o cinema passou a colocar os créditos no final dos filmes?

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Foi um processo. No final do século 19 e início do 20, nem sequer era necessário dizer quem participava do filme. Os créditos surgiram por volta de 1910, principalmente por um interesse do público em conhecer o nome dos atores. Colocá-los no início, então, servia como propaganda, anunciando a estrela que apareceria ali.

Por que a voz gravada parece diferente da nossa voz real?

Florence Lawrence, por exemplo, ficou conhecida como “a Garota Biograph” antes de ter seu nome divulgado. Em 1910, quando o produtor Carl Laemmle a contratou para sua companhia, passou a promovê-la como estrela e a dar seu nome aos filmes. O chamado star system (ou sistema das estrelas) começava a transformar atores em atrações tão importantes quanto os próprios filmes.

Durante boa parte da história do cinema, os principais créditos apareciam antes da primeira cena. Primeiro vinham os nomes, depois vinha a história.

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Aos poucos, os cineastas começaram a brincar com essa ordem. Em Cidadão Kane (1941), os atores são apresentados no final do filme, como se fosse o momento de aplausos em um teatro. Os créditos informam, inclusive, que muitos dos principais atores eram estreantes no cinema e que pertenciam ao Mercury Theatre, grupo de teatro criado por Welles e John Houseman. Veja abaixo.

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Em 1956, os créditos finais ganharam um formato especialmente extravagante. A Volta ao Mundo em 80 Dias não tinha créditos de abertura. Depois da última fala, começava uma sequência de cerca de seis minutos criada pelo designer Saul Bass. Uma animação recapitulava a aventura enquanto apresentava os nomes dos atores e da equipe. Como muitos artistas apareciam em participações rápidas, seus nomes eram associados às cenas em que haviam surgido. Até o título do filme aparecia apenas no final.

A ideia de transformar os créditos em parte do espetáculo continuou nos anos seguintes. Amor, Sublime Amor (West Side Story, 1961), por exemplo, deixou os créditos para o final e os apresentou como grafites espalhados por uma Nova York estilizada. Na década seguinte, filmes como 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) também praticamente eliminaram os créditos de abertura, fazendo com que a história começasse sem a tradicional lista de nomes.

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Um dos responsáveis por popularizar definitivamente a ideia foi George Lucas. Star Wars (1977) começa praticamente sem créditos. Depois dos logotipos do estúdio e do título, a história já entra em cena com o famoso texto que sobe pelo espaço. Lucas queria preservar aquele início dramático sem interrompê-lo com nomes.

Quando fez O Império Contra-Ataca, em 1980, a decisão virou uma briga com a Directors Guild of America (Sindicato dos Diretores da América), que exigia que o diretor fosse identificado no começo. Lucas manteve os créditos no final, pagou uma multa superior a US$ 250 mil e deixou a entidade.

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A partir daí, colocar os créditos no final deixou de parecer uma excentricidade de alguns diretores e se tornou uma prática cada vez mais comum. Hoje, a maioria dos filmes começam diretamente pela história, deixando para depois a longa lista de pessoas que tornaram aquela história possível.

Por que chamamos os nomes no final dos filmes de “créditos”?

A palavra “crédito” também tem uma história própria. Ela vem do latim creditum, ligado ao verbo credere, “acreditar” ou “confiar”. Em inglês, credit passou a ter também o sentido de honra ou reconhecimento pelo mérito de alguém, o uso de credits para designar as pessoas responsáveis por uma produção cinematográfica é registrado desde 1914.

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No fim das contas, os créditos mudaram de lugar, mas não de função, continuam sendo a maneira que o cinema encontrou de dizer quem merece crédito por aquilo que acabamos de assistir.

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