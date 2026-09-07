Quatro dicas para manter os exames médicos em dia
Este é seu guia para parar de procrastinar e começar a cuidar da saúde.
Começando do zero
Se você nunca fez um check-up, procure um clínico geral. Ele irá perguntar sobre sua rotina, histórico familiar e ouvir possíveis queixas. Os exames de rotina mais pedidos incluem hemograma completo, glicemia, eletrocardiograma, exame de urina, entre outros. Dependendo da avaliação, o clínico poderá encaminhá-lo a um especialista.
Os específicos
Cada paciente terá uma rotina de exames personalizada de acordo com a idade, sexo e necessidades individuais. O papanicolau é indicado quando a mulher inicia a vida sexual; já a mamografia é realizada a partir dos 40 anos. Homens com mais de 45 devem fazer a dosagem do PSA (antígeno prostático específico) para avaliar a próstata. E por aí vai.
Histórico médico
É essencial guardar os exames de anos anteriores, mesmo que haja outros mais recentes. Isso permite ao médico avaliar a evolução da saúde. Anote a data e guarde-os em uma pasta física ou virtual. Se os exames forem feitos em um mesmo laboratório, é possível que os resultados fiquem armazenados em um sistema, o que facilita a comparação ano a ano.
Ponha na agenda
É fácil negligenciar os exames na correria da rotina. O Google Calendar tem uma função que lembra você de um determinado evento periodicamente – anote os exames lá de acordo com a frequência em que pretende realizá-los (consulta anual no oftalmologista, por exemplo). Os 40+ devem fazer o check-up anualmente; os jovens, entre dois e três anos.
Avise quaisquer mudanças de saúde que você tenha percebido recentemente. Sinais aparentemente sem ligação entre si podem ajudar a fechar um quadro clínico.
Anote todas as suas dúvidas e leve-as ao consultório. Explicar o diagnóstico e os motivos dos exames solicitados também é responsabilidade do médico.
Evite interpretar os resultados dos exames sozinho. Algo que parece preocupante pode, na verdade, ser algo comum e tratável. Marque um retorno.
Verifique se as vacinas estão em dia. Dá para ver seu histórico recente de vacinação no site do Ministério da Saúde. A do tétano, por exemplo, é tomada a cada dez anos.