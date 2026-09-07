Quatro dicas para manter os exames médicos em dia

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Introdução Manter a saúde em dia exige check-ups regulares. Comece com um clínico geral, que indicará exames de rotina e específicos para sua idade e sexo. Guarde seu histórico médico e use lembretes para não esquecer as consultas. Entenda a importância dos exames para sua saúde e evite a autointerpretação.

Principais Tópicos





Procure um clínico geral para iniciar seus exames de rotina. Exames são personalizados por idade, sexo e necessidades individuais. Mantenha seu histórico médico guardado para acompanhamento. Use ferramentas digitais para agendar e lembrar dos check-ups. Evite interpretar os resultados dos exames sozinho.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Começando do zero

Se você nunca fez um check-up, procure um clínico geral. Ele irá perguntar sobre sua rotina, histórico familiar e ouvir possíveis queixas. Os exames de rotina mais pedidos incluem hemograma completo, glicemia, eletrocardiograma, exame de urina, entre outros. Dependendo da avaliação, o clínico poderá encaminhá-lo a um especialista.

Os específicos

Cada paciente terá uma rotina de exames personalizada de acordo com a idade, sexo e necessidades individuais. O papanicolau é indicado quando a mulher inicia a vida sexual; já a mamografia é realizada a partir dos 40 anos. Homens com mais de 45 devem fazer a dosagem do PSA (antígeno prostático específico) para avaliar a próstata. E por aí vai.

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Histórico médico

É essencial guardar os exames de anos anteriores, mesmo que haja outros mais recentes. Isso permite ao médico avaliar a evolução da saúde. Anote a data e guarde-os em uma pasta física ou virtual. Se os exames forem feitos em um mesmo laboratório, é possível que os resultados fiquem armazenados em um sistema, o que facilita a comparação ano a ano.

Ponha na agenda

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É fácil negligenciar os exames na correria da rotina. O Google Calendar tem uma função que lembra você de um determinado evento periodicamente – anote os exames lá de acordo com a frequência em que pretende realizá-los (consulta anual no oftalmologista, por exemplo). Os 40+ devem fazer o check-up anualmente; os jovens, entre dois e três anos.

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Avise quaisquer mudanças de saúde que você tenha percebido recentemente. Sinais aparentemente sem ligação entre si podem ajudar a fechar um quadro clínico.

Anote todas as suas dúvidas e leve-as ao consultório. Explicar o diagnóstico e os motivos dos exames solicitados também é responsabilidade do médico.

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Evite interpretar os resultados dos exames sozinho. Algo que parece preocupante pode, na verdade, ser algo comum e tratável. Marque um retorno.

Verifique se as vacinas estão em dia. Dá para ver seu histórico recente de vacinação no site do Ministério da Saúde. A do tétano, por exemplo, é tomada a cada dez anos.

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