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Saúde

Quatro dicas para manter os exames médicos em dia

Este é seu guia para parar de procrastinar e começar a cuidar da saúde.

Por Maria Clara Rossini 7 set 2026, 12h00
Seis placas de madeira com símbolos médicos vermelhos em um fundo amarelo. Da esquerda para a direita: gota de sangue, estetoscópio, seringa, cruz, pessoa com cruz, e coração com batimento cardíaco
 (Sakchai Vongsasiripat/Getty Images)
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Começando do zero

Ilustração de uma médica loira com estetoscópio, segurando um medidor de pressão. Acima, ícones de coração e pílula, em fundo verde e vermelho
(Camila Abdanur/Superinteressante)

Se você nunca fez um check-up, procure um clínico geral. Ele irá perguntar sobre sua rotina, histórico familiar e ouvir possíveis queixas. Os exames de rotina mais pedidos incluem hemograma completo, glicemia, eletrocardiograma, exame de urina, entre outros. Dependendo da avaliação, o clínico poderá encaminhá-lo a um especialista.

Os específicos

Prancheta com papel e linhas onduladas, representando texto, sobre fundo azul-escuro. Ao lado, uma pílula vermelha e branca e um curativo rosa em círculos azuis. O fundo geral é vermelho-tijolo
(Camila Abdanur/Superinteressante)

Cada paciente terá uma rotina de exames personalizada de acordo com a idade, sexo e necessidades individuais. O papanicolau é indicado quando a mulher inicia a vida sexual; já a mamografia é realizada a partir dos 40 anos. Homens com mais de 45 devem fazer a dosagem do PSA (antígeno prostático específico) para avaliar a próstata. E por aí vai.

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Histórico médico

Ilustração de uma pasta amarela com documentos, um relógio, uma pílula e uma radiografia, simbolizando saúde e tempo
(Camila Abdanur/Superinteressante)

É essencial guardar os exames de anos anteriores, mesmo que haja outros mais recentes. Isso permite ao médico avaliar a evolução da saúde. Anote a data e guarde-os em uma pasta física ou virtual. Se os exames forem feitos em um mesmo laboratório, é possível que os resultados fiquem armazenados em um sistema, o que facilita a comparação ano a ano.

Siga

Ponha na agenda

Mão segurando um smartphone com um calendário na tela, mostrando datas marcadas com pontos vermelhos, um círculo azul e um verde. Acima, ícones de sino, cruz e coração, em fundo azul e vermelho
(Camila Abdanur/Superinteressante)
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É fácil negligenciar os exames na correria da rotina. O Google Calendar tem uma função que lembra você de um determinado evento periodicamente – anote os exames lá de acordo com a frequência em que pretende realizá-los (consulta anual no oftalmologista, por exemplo). Os 40+ devem fazer o check-up anualmente; os jovens, entre dois e três anos.

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Avise quaisquer mudanças de saúde que você tenha percebido recentemente. Sinais aparentemente sem ligação entre si podem ajudar a fechar um quadro clínico.

Anote todas as suas dúvidas e leve-as ao consultório. Explicar o diagnóstico e os motivos dos exames solicitados também é responsabilidade do médico.

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Evite interpretar os resultados dos exames sozinho. Algo que parece preocupante pode, na verdade, ser algo comum e tratável. Marque um retorno.

Verifique se as vacinas estão em dia. Dá para ver seu histórico recente de vacinação no site do Ministério da Saúde. A do tétano, por exemplo, é tomada a cada dez anos.

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