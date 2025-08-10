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Sociedade

Que tipo de presente de casamento bilionários como o Jeff Bezos recebem?

Não é um jogo de panelas (rs). Entenda as regras de etiqueta dos ricaços.

Por Rafael Battaglia 10 ago 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem de um homem numa lancha, vestindo smoking, usando óculos escuros, sorrindo e acenando. Ao fundo, vê-se o piloto, um segurança e a cidade de Veneza.
 (Ernesto Ruscio/Getty Images)
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Depende de quem forem os noivos – e das regras do convite. 

Jeff Bezos, fundador da Amazon, e a apresentadora de TV Lauren Sanchez se casaram em junho, em uma cerimônia de três dias em Veneza, na Itália, a um custo estimado de US$ 50 milhões. Eles pediram a seus convidados que não levassem presentes. Em vez disso, sugeriram doações para instituições locais, como o escritório da Unesco de Veneza e a Universidade Internacional de Veneza.

(Não é um pedido inédito. Nos recentes casamentos da família real britânica – o do príncipe William e Kate Middleton e o do príncipe Harry e de Meghan Markle –  a sugestão também foi para que os convidados fizessem um Pix para a caridade.)

O casório de Bezos, vale dizer, dividiu opiniões. As autoridades de Veneza comemoraram a injeção de grana na economia local: o evento teve mais de 200 convidados, que foram com seus iates e jatos e lotaram hotéis cinco estrelas. Mas ativistas e parte dos moradores aproveitaram os holofotes para criticar o estilo de vida dos ultrarricos. Na Praça San Marco, por exemplo, um gigante cartaz dizia: “Se você pode alugar Veneza para o seu casamento, então pode pagar mais impostos”. 

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Nos casamentos de multimilionários, listas de presentes são raras, mas não inexistentes. Uma das que vieram a público foi a de Ivanka Trump, filha de Donald, que se casou em 2009 com o empresário Jared Kushner. A lista continha itens como uma batedeira de US$ 300 e uma colher de prata para legumes da Tiffany de US$ 295. Será que o tio Chico consegue dar uma igual para você?

Para além dos itens de luxo, outro agrado comum são obras de arte ou itens raros de colecionador. Em entrevista ao Business Insider, o consultor Brian Daniel, que coordena uma rede de assistentes para empresários e celebridades, já disse ter ajudado a comprar um fóssil de peixe (os EUA permitem a venda de fósseis, ao contrário do Brasil) e de um manuscrito de Leonardo da Vinci como presentes de casamento.

Por fim, dá para presentear quem tem dinheiro com… mais dinheiro. Em 2004, Larry Ellison, fundador da empresa tech Oracle, deu à sua quarta esposa, a escritora Melanie Craft, 911 mil ações da companhia, o que na época equivalia a US$ 11,9 milhões. 

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Pergunta de @lidialmota, via Instagram

Fonte: artigos “What do Billionaires Want for Their Weddings”, do Wall Street Journal e “Don’t expect Jeff Bezos and Lauren Sánchez to get traditional wedding gifts”, do Business Insider.

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